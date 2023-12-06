Як Росія вдосконалює іранські "Шахеди" — відповідь британської розвідки

Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони Shahed, якими атакує об’єкти на території України, на основі досвіду їхнього застосування, зазначає розвідка Великої Британії.
Як Росія вдосконалює іранські "Шахеди"
За даними відомства, РФ могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах.
Розвідка наводить дані кінця листопада про те, що в одному зі збитих Shahed виявили українську SIM-карту і 4G-модем.
Як зазначили у відомстві, таким чином РФ намагається покращити наведення в режимі реального часу з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації.
Крім того, припускають британські аналітики, це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.
Росіяни намагаються зробити свої дрони більше непомітними
Як зазначає речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, армія РФ й раніше удосконалювала ті БПЛА, які отримала від Ірану, а також ті, які виготовляються безпосередньо на території країни-агресорки, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.
На цьому тлі не можна не згадати про те, що вночі 25 листопада російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів".
Нашим силам ППО вдалося збити 74 з них.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-