Як Росія вдосконалює іранські "Шахеди" — відповідь британської розвідки

Як Росія вдосконалює іранські "Шахеди"

За даними відомства, РФ могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sk4OelLxqR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 6, 2023

Розвідка наводить дані кінця листопада про те, що в одному зі збитих Shahed виявили українську SIM-карту і 4G-модем.

Як зазначили у відомстві, таким чином РФ намагається покращити наведення в режимі реального часу з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації.

Крім того, припускають британські аналітики, це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.

Росіяни намагаються зробити свої дрони більше непомітними

Як зазначає речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, армія РФ й раніше удосконалювала ті БПЛА, які отримала від Ірану, а також ті, які виготовляються безпосередньо на території країни-агресорки, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.

Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому. Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп, - пояснив Юрій Ігнат. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про те, що вночі 25 листопада російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів".

Нашим силам ППО вдалося збити 74 з них.