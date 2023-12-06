Ви все, що в нас є. В Україні відзначають День Збройних сил — відео

6 грудня — День Збройних сил України. Він завжди відзначався гордістю, але в останні два роки він набув особливого значення. Наші захисники – це герої, які стали на захист Батьківщини.

День ЗСУ 6 грудня

Команда online.ua вітає всіх доблесних захисників та захисниць, які міцно стоять на захисті рідної України від окупації! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!

Нагадаємо, що саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

Привітання українських військових

Військові командувачі також приєдналися до привітань захисникам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що він гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України.

Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Поширити

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що на плечах військових тримається кожен наш окоп та кожна наша посадка.