Вы все, что у нас есть. В Украине отмечают День Вооруженных сил — видео

6 декабря - День Вооруженных сил Украины. Он всегда отличался гордостью, но в последние два года он приобрел особое значение. Наши защитники – это герои, вставшие на защиту Родины.

День ВСУ 6 декабря

Команда online.ua поздравляет всех доблестных защитников и защитниц, крепко стоящих на защите родной Украины от оккупации! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!

Напомним, что именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины», а 13 декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинской армии.

Приветствие украинских военных

Военные командующие также присоединились к поздравлениям защитников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что он горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных сил Украины.

Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага. Поделиться

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что на плечах военных держится каждый наш окоп и каждая посадка.