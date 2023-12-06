У Непалі затримали людей, які переправляли молодь на війну проти України

Поліція Непалу затримала 10 осіб, які заманювали безробітних молодих людей у російську армію для війни проти України.

У Непалі затримали вербувальників до армії РФ

Поліція зазначила, що затримані стягували з молоді величезні суми грошей за туристичні візи, а потім відправляли їх до російської армії.

Начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі сказав, що 10 осіб перебувають під вартою. Їх затримали протягом останніх кількох днів.

Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами і подамо її до суду, — сказав Хатрі Reuters. Поширити

Коли затримані постануть перед судом поки невідомо.

Це справа про контрабанду людей... організовану злочинність, - додав Хатрі. Поширити

За його словами, затримані незаконно брали з кожної людини до 9000 доларів і відправляли їх до Росії за «візитними (туристичними) візами», в основному через ОАЕ. Потім їх вербували до російської армії.

Непал попросив РФ не вербувати своїх громадян

Цього тижня Непал попросив Москву не вербувати своїх громадян до російської армії та повернути близько 200 непальців зі своїх збройних сил назад.

Це відбулося після того, як шестеро громадян Непалу, які служили в російській армії, були вбиті.

Непал також попросив Росію виплатити компенсацію сім’ям загиблих громадян Непалу.

Reuters пише, що непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками. Вони служили в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році.

Нагадаємо, що 4 грудня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео допиту полоненого 22-річного непальця. Той розповів, що він нібито вчився в РФ і в нього закінчилася віза.

У російській армії йому пообіцяли 195 тис рублів (77 тисяч гривень), проте заплатили лише 4 тис (1 589 грн).