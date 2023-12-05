РФ вербує непальців на війну проти України — Reuters

Непал вимагає від Кремля не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.

Кремль вербує непальських громадян для війни

Уряд Непалу повідомив у своїй заяві, що шістьох його громадян, які служили в російській армії, було вбито, не вказавши жодних подробиць.

Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім сім'ям, - заявило міністерство закордонних справ. Поширити

У заяві також йдеться, що робляться дипломатичні зусилля зі звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії та потрапив у полон в Україні. Непал також закликав своїх громадян не вступати до армії будь-якої країни, яка веде війну.

Англомовна газета The Kathmandu Post процитувала Мілана Раджа Туладхара, посла Непалу в Москві, який повідомив, що 150-200 непальців були найманцями у російській армії.

Мільйони громадян Непалу зайняті на цивільній роботі, в основному як робітники на промислових підприємствах та будівельних майданчиках у Південній Кореї, Малайзії та на Близькому Сході.

Найманці у російській армії

Президент Росії Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

У вересні Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

Нагадаємо, як повідомили аналітики, російські військові продовжують вербувати кубинських громадян для війни в Україні, можливо, у складі відносно елітних повітряно-десантних формувань.

Так, 29 вересня російське опозиційне видання Mobilization News заявило, що науковий співробітник Інституту історії РАН, член Експертної ради при уряді РФ Володимир Шкунов завербував вісім громадян Куби для участі у війні в Україні.

Також 30 вересня агентство Reuters повідомило, 119 кубинців навчаються на російській військовій базі за межами міста Тула і що деякі кубинські новобранці вже перебувають в Україні.