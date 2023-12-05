РФ вербует непальцев на войну против Украины – Reuters

Непал требует от Кремля не вербовать своих граждан в русскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в русской армии, были убиты.

Кремль вербует непальских граждан для войны

Правительство Непала сообщило в своем заявлении, что шесть его граждан, служивших в российской армии, были убиты, не указав никаких подробностей.

Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям, - заявило министерство иностранных дел. Поделиться

В заявлении также говорится, что предпринимаются дипломатические усилия по освобождению одного гражданина Непала, служившего в российской армии и попавшего в плен в Украине. Непал также призвал своих граждан не вступать в армию какой-либо страны, ведущей войну.

Англоязычная газета The Kathmandu Post процитировала Милана Раджа Туладхара, посла Непала в Москве, который сообщил, что 150-200 непальцев были наемниками в русской армии.

Миллионы граждан Непала заняты на гражданской работе, в основном как рабочие на промышленных предприятиях и строительных площадках в Южной Корее, Малайзии и Ближнем Востоке.

Наемники в русской армии

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, разрешающий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

В сентябре Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России.

Кубинские власти арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Напомним, как сообщили аналитики, российские военные продолжают вербовать кубинских граждан для войны в Украине, возможно, в составе элитных воздушно-десантных формирований.

29 сентября российское оппозиционное издание Mobilization News заявило, что научный сотрудник Института истории РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Владимир Шкунов завербовал восемь граждан Кубы для участия в войне в Украине.

Также 30 сентября агентство Reuters сообщило, 119 кубинцев учатся на российской военной базе за пределами города Тула и некоторые кубинские новобранцы уже находятся в Украине.