В Непале задержали людей, переправлявших молодежь на войну против Украины

Полиция Непала задержала 10 человек, привлекавших безработных молодых людей в российскую армию для войны против Украины.

В Непале задержали вербовщиков в армию РФ

Полиция отметила, что задержанные взыскивали с молодежи огромные суммы денег за туристические визы, а затем отправляли их в российскую армию.

Начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри сказал, что 10 человек находятся под стражей. Их задержали за последние несколько дней.

Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и подадим его в суд, - сказал Хатри Reuters. Поделиться

Когда задержанные предстанут перед судом, пока неизвестно.

Это дело о контрабанде людей... организованной преступности, - добавил Хатри. Поделиться

По его словам, задержанные незаконно брали с каждого человека до 9000 долларов и отправляли их в Россию по «визитным (туристическим) визам», в основном через ОАЭ. Затем их вербовали в российскую армию.

Непал попросил РФ не вербовать своих граждан

На этой неделе Непал попросил Москву не вербовать своих граждан в российскую армию и вернуть около 200 непальцев из своих вооруженных сил назад.

Это произошло после того, как шестеро граждан Непала, служивших в российской армии, были убиты.

Непал также попросил Россию выплатить компенсацию семьям погибших граждан Непала.

Reuters пишет, что непальские солдаты, которых называют гуркхами, известны своей храбростью и боевыми навыками. Они служили в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году.

Напомним, что 4 декабря журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео допроса пленного 22-летнего непальца. Он рассказал, что он якобы учился в РФ и у него закончилась виза.

В российской армии ему пообещали 195 тыс. рублей (77 тысяч гривен), однако заплатили лишь 4 тыс. (1589 грн).