В Непале задержали людей, переправлявших молодежь на войну против Украины

Полиция Непала задержала 10 человек, привлекавших безработных молодых людей в российскую армию для войны против Украины.
В Непале задержали вербовщиков в армию РФ
Полиция отметила, что задержанные взыскивали с молодежи огромные суммы денег за туристические визы, а затем отправляли их в российскую армию.
Начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри сказал, что 10 человек находятся под стражей. Их задержали за последние несколько дней.
Когда задержанные предстанут перед судом, пока неизвестно.
По его словам, задержанные незаконно брали с каждого человека до 9000 долларов и отправляли их в Россию по «визитным (туристическим) визам», в основном через ОАЭ. Затем их вербовали в российскую армию.
Непал попросил РФ не вербовать своих граждан
На этой неделе Непал попросил Москву не вербовать своих граждан в российскую армию и вернуть около 200 непальцев из своих вооруженных сил назад.
Это произошло после того, как шестеро граждан Непала, служивших в российской армии, были убиты.
Непал также попросил Россию выплатить компенсацию семьям погибших граждан Непала.
Reuters пишет, что непальские солдаты, которых называют гуркхами, известны своей храбростью и боевыми навыками. Они служили в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году.
Напомним, что 4 декабря журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео допроса пленного 22-летнего непальца. Он рассказал, что он якобы учился в РФ и у него закончилась виза.
В российской армии ему пообещали 195 тыс. рублей (77 тысяч гривен), однако заплатили лишь 4 тыс. (1589 грн).
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