В Воздушных силах назвали количество уничтоженных за ночь "шахедов"

В ночь на 3 декабря российские оккупанты атаковали Украину 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed». Силы ПВО уничтожили 10 из них.
Что известно об атаке дронов 3 ноября
Воздушные силы отметили, что россияне атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из Приморско-Ахтарского района (РФ) и управляемой авиационной ракетой Х-59 – с воздушного пространства Белгородской области.
Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.
В Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования «Юг», большинство «шахедов» было уничтожено противовоздушной обороной.
Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.
Что известно о последствиях атаки
Хмельницкая ОВА сообщила, что во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.
Николаевская ОВА сообщает, что ночью в Николаевской области уничтожены 8 вражеских БпЛА «Shahed-131/136».
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