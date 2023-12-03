В Воздушных силах назвали количество уничтоженных за ночь "шахедов"

В ночь на 3 декабря российские оккупанты атаковали Украину 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed». Силы ПВО уничтожили 10 из них.

Что известно об атаке дронов 3 ноября

Воздушные силы отметили, что россияне атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из Приморско-Ахтарского района (РФ) и управляемой авиационной ракетой Х-59 – с воздушного пространства Белгородской области.

Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.

В Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования «Юг», большинство «шахедов» было уничтожено противовоздушной обороной.

Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели. Поделиться

Что известно о последствиях атаки

Хмельницкая ОВА сообщила, что во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет.

Николаевская ОВА сообщает, что ночью в Николаевской области уничтожены 8 вражеских БпЛА «Shahed-131/136».