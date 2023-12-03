У Повітряних силах назвали кількість знищених за ніч "шахедів"

У ніч на 3 грудня російські окупанти атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Сили ППО знищили 10 з них.
Що відомо про атаку дронів 3 листопада
Повітряні сили зазначили, що росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородcької області.
Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
На Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною.
Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.
Що відомо про наслідки атаки
Хмельницька ОВА повідомила, що під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.
Миколаївська ОВА повідомляє, що вночі на Миколаївщині знищено 8 ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
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