У Повітряних силах назвали кількість знищених за ніч "шахедів"

У ніч на 3 грудня російські окупанти атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Сили ППО знищили 10 з них.

Що відомо про атаку дронів 3 листопада

Повітряні сили зазначили, що росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородcької області.

Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

На Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною.

Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі. Поширити

Що відомо про наслідки атаки

Хмельницька ОВА повідомила, що під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

Миколаївська ОВА повідомляє, що вночі на Миколаївщині знищено 8 ворожих БпЛА «Shahed-131/136».