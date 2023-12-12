Чи правда, що у Росії є реактивні дрони Shahed — відповідь Ігната

Кілька днів тому генерал-майор російської армії Владімір Попов заявив, що у РФ випустили нову версію БпЛА Shahed, обладнану реактивним двигуном, завдяки якому дрони можуть розвивати втричі більшу швидкість - до 450-600 км/год. Втім, у Повітряних силах цю заяву назвали фейком.

Чи є у Росії реактивні дрони Shahed

Ця інформація з’явилася в інтерв’ю на рашен-пропаганда каналах, де якийсь дєдушка-генерал прочитав новини від іранського оборонпрому, що винайшли Shahed, який має реактивний двигун і досягає швидкості 600-800 км. І дєдушка вже вирішив, що такий БпЛА є в розпорядженні Росії і що вони їх проти нас застосовують, - сказав Ігнат під час телемарафону, натякаючи, що інфопростір "повівся" на генеральську форму Попова, в якій той прийшов в студію. Поширити

Речник ПС наголошує, що досі українська сторона не фіксувала випадків застосування реактивних Shahed'ів проти нашої країни. Ба більше, наразі немає інформації ні про те, чи поставлятиме Іран Росії БпЛА цієї модифікації, ні про те, чи виробляє він їх взагалі. На думку Ігната, в цій історії всі можуть обговорювати лиш виставковий екземпляр.

Він також пояснив, що якщо на дрон встановити реактивний двигун, то він фактично перетворюється на крилату ракету. В такому випадку вартість БпЛА зросте в десятки разів, а для їх виготовлення знадобиться набагато більше часу.

Як Росія вдосконалює іранські "Шахеди"

За даними відомства, РФ могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах.

Розвідка наводить дані кінця листопада про те, що в одному зі збитих Shahed виявили українську SIM-карту і 4G-модем.

Як зазначили у відомстві, таким чином РФ намагається покращити наведення в режимі реального часу з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації.

Крім того, припускають британські аналітики, це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.