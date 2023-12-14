Євросоюз ухвалив рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу в ЄС

14 лютого лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

ЄС ухвалив доленосне рішення щодо України

Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови. #EUCO надала статус кандидата Грузії. І ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповідати до березня з метою прийняття такого рішення. Поширити

За словами Шарля Мішеля, це чіткий сигнал надії “для їхніх людей і для нашого континенту”.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Що важливо розуміти, рішення офіційного Брюсселю означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).

За попередніми даними, її можуть ухвалити під час наступного саміту Європейського Союзу навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.

Як повідомляють журналісти, прем'єр-міністр Угорщини Орбан вийшов із зали під час ухвалення рішення щодо України.

Які головні питання щодо України обговорять під час саміту ЄС

За словами шефа європейської дипломатії Дмитра Кулеби, 14-15 грудня лідери ЄС розглядатимуть одразу чотири важливих питання щодо України.

Очільник МЗС зазначає, що перше питання – це відкриття переговорів, друге – затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні.