Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС

14 декабря Европейский совет во время своего заседания в Брюсселе поддержал рекомендацию Еврокомиссии и предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
Грузии предоставили статус кандидата на членство в ЕС
Первым об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили очень лаконично отреагировал на решение официального Брюсселя.
Что интересно, он не поблагодарил власти ЕС, а только поздравил свой народ.
Что означает новое решение ЕС касательно Украины
Как уже упоминалось ранее, 14 февраля лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.
Глава государства Владимир Зеленский назвал это "победой Украины".
Что важно понимать, решение официального Брюсселя означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).
Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.
Следует обратить внимание на то, что кроме переговоров о членстве на заседании Европейского совета рассматривают еще три важных решения, связанных с Украиной.
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