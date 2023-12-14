Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС

флаг Грузии
Читати українською
Источник:  online.ua

14 декабря Европейский совет во время своего заседания в Брюсселе поддержал рекомендацию Еврокомиссии и предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Грузии предоставили статус кандидата на членство в ЕС

Первым об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. #EUCO предоставила статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию докладывать до марта с целью принятия такого решения.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили очень лаконично отреагировал на решение официального Брюсселя.

Что интересно, он не поблагодарил власти ЕС, а только поздравил свой народ.

Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС! – написал Ираклий Гарибашвили в своих социальных сетях.

Что означает новое решение ЕС касательно Украины

Как уже упоминалось ранее, 14 февраля лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Глава государства Владимир Зеленский назвал это "победой Украины".

Что важно понимать, решение официального Брюсселя означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).

Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Следует обратить внимание на то, что кроме переговоров о членстве на заседании Европейского совета рассматривают еще три важных решения, связанных с Украиной.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему на самом деле Зеленского не пригласили на саммит ЕС — данные Politico
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
ЕС и Украина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Победа Украины. Зеленский отреагировал на судьбоносное решение ЕС
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.