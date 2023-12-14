Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС

14 декабря Европейский совет во время своего заседания в Брюсселе поддержал рекомендацию Еврокомиссии и предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Грузии предоставили статус кандидата на членство в ЕС

Первым об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. #EUCO предоставила статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию докладывать до марта с целью принятия такого решения. Поделиться

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили очень лаконично отреагировал на решение официального Брюсселя.

Что интересно, он не поблагодарил власти ЕС, а только поздравил свой народ.

Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС! – написал Ираклий Гарибашвили в своих социальных сетях. Поделиться

Что означает новое решение ЕС касательно Украины

Как уже упоминалось ранее, 14 февраля лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Глава государства Владимир Зеленский назвал это "победой Украины".

Что важно понимать, решение официального Брюсселя означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).

Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Следует обратить внимание на то, что кроме переговоров о членстве на заседании Европейского совета рассматривают еще три важных решения, связанных с Украиной.