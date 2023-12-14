Когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС — ответ президента Евросовета

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, переговоры по вступлению Украины в ЕС могут стартовать уже в марте следующего года.

Что известно о начале переговоров с Украиной по членству в ЕС

Мы начнем переговоры... В марте будет опубликован отчет, и на его основе мы примем решение в марте, – пояснил Шарль Мишель. Поделиться

По его словам, решение о начале переговоров чрезвычайно важно, и ЕС стремится поддержать Украину.

Это очень мощный политический сигнал, это очень мощное политическое решение, и сегодня и сегодня вечером я думаю, что народ Украины - мы на его стороне, и это решение, принятое странами-членами, чрезвычайно важно для Европейского Союза, - отметил президент Евросовета. Поделиться

Он также объяснил, как европейским лидерам удалось обойти вето Венгрии при принятии решения о начале переговоров с Украиной по вступлению.

Мы много работали, чтобы защитить Европейский совет. Было важно, чтобы ни одна из стран-членов не выступила против решения, и именно поэтому мы смогли сделать это заявление сегодня вечером, – отметил Мишель. Поделиться

Как Орбан отреагировал на голосование лидеров ЕС по Украине

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето.

Несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.