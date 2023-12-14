Когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС — ответ президента Евросовета

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, переговоры по вступлению Украины в ЕС могут стартовать уже в марте следующего года.
Что известно о начале переговоров с Украиной по членству в ЕС
По его словам, решение о начале переговоров чрезвычайно важно, и ЕС стремится поддержать Украину.
Он также объяснил, как европейским лидерам удалось обойти вето Венгрии при принятии решения о начале переговоров с Украиной по вступлению.
Как Орбан отреагировал на голосование лидеров ЕС по Украине
Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето.
Несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.
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