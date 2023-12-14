Когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС — ответ президента Евросовета
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Когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС — ответ президента Евросовета

Шарль Мишель
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Источник:  The Guardian

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, переговоры по вступлению Украины в ЕС могут стартовать уже в марте следующего года.

Что известно о начале переговоров с Украиной по членству в ЕС

Мы начнем переговоры... В марте будет опубликован отчет, и на его основе мы примем решение в марте, – пояснил Шарль Мишель.

По его словам, решение о начале переговоров чрезвычайно важно, и ЕС стремится поддержать Украину.

Это очень мощный политический сигнал, это очень мощное политическое решение, и сегодня и сегодня вечером я думаю, что народ Украины - мы на его стороне, и это решение, принятое странами-членами, чрезвычайно важно для Европейского Союза, - отметил президент Евросовета.

Он также объяснил, как европейским лидерам удалось обойти вето Венгрии при принятии решения о начале переговоров с Украиной по вступлению.

Мы много работали, чтобы защитить Европейский совет. Было важно, чтобы ни одна из стран-членов не выступила против решения, и именно поэтому мы смогли сделать это заявление сегодня вечером, – отметил Мишель.

Как Орбан отреагировал на голосование лидеров ЕС по Украине

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой лидеры ЕС приняли в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето.

Несколько представителей Евросовета утверждают, что Орбан сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.

Главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой и предоставлении Грузии статуса кандидата, - подчеркнул один из европейских чиновников.

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