Австрія заблокувала запровадження країнами ЄС 12 пакету санкцій проти Росії у відповідь на розв'язану злочинну війну проти України.

Що відомо про причини блокування Австрією 12 пакету санкцій ЄС проти РФ

За інформацією журналістів видання, австрійська влада вимагає виключення банку Raiffeisen Bank зі створенного Україною списку спонсорів війни, що лише підкреслює тісні економічні зв’язки між Австрією та Росією.

Австрійська влада захищає інтереси банку, який намагається зберегти власний прибутковий бізнес на території РФ.

Раніше в жовтні міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відкрито розкритикував цей чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві.

Окрім цього представники Австрії жалілись на цей список у Брюсселі під час зустрічей високопосадовців і європейських дипломатів.

За інформацією співрозмовників видання, представники банку також зустрічались із співробітниками Нацагентства із запобігання корупції України, яке займається складання списку.

Деякі компанії вже були виключені зі списку, зокрема угорський OTP Bank, що викликало невдоволення австрійських чиновників і самого банку.

Що відомо про зв’язки Австрії із РФ

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що вони не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією, що тривали десятиліттями, вважаючи, що відносини ще можна відновити.

Присутність Raiffeisen підкреслює глибину стосунків між Австрією та Росією, які підтримують тісні зв'язки через російські газопроводи та фінанси, а Відень є центром для грошових коштів з Росії та її колишніх радянських сусідів.

Хоча чорний список не має юридичної сили, він посилює суспільний тиск на Raiffeisen з метою змусити його піти з Росії, що, за словами представників банку, він готовий зробити, але цього поки що не сталося.