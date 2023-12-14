Австрия сорвала утверждение Евросоюзом 12 пакета санкций против РФ — Reuters
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Австрия сорвала утверждение Евросоюзом 12 пакета санкций против РФ — Reuters

Флаг Австрии
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Источник:  Reuters

Австрия заблокировала введение странами ЕС 12 пакета санкций против России в ответ на продолжающуюся преступную войну против Украины.

Что известно о причинах блокирования Австрией 12-го пакета санкций ЕС против РФ

По информации журналистов издания, австрийские власти требуют исключения банка Raiffeisen Bank из созданного Украиной списка спонсоров войны, что только подчеркивает тесные экономические связи между Австрией и Россией.

Австрийские власти защищают интересы банка, пытающегося сохранить собственный прибыльный бизнес на территории РФ.

Ранее в октябре министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто подверг критике этот черный список как произвольный на встрече европейских министров в Киеве.

Кроме этого представители Австрии жаловались на этот список в Брюсселе во время встреч высокопоставленных чиновников и европейских дипломатов.

По информации собеседников издания, представители банка также встречались с сотрудниками Нацагентства по предотвращению коррупции Украины, которое занимается составлением списка.

Некоторые компании уже были исключены из списка, в том числе венгерский OTP Bank, что вызвало недовольство австрийских чиновников и самого банка.

Что известно о связях Австрии с РФ

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько чиновников, говоривших с Reuters, заявили, что они не хотят полностью разрывать продолжавшиеся десятилетиями связи с Россией, считая, что отношения еще можно возобновить.

Присутствие Raiffeisen подчеркивает глубину отношений между Австрией и Россией, которые поддерживают тесные связи через российские газопроводы и финансы, а Вена является центром денежных средств из России и ее бывших советских соседей.

Хотя у черного списка нет юридической силы, он усиливает общественное давление на Raiffeisen с целью заставить его уйти из России, что, по словам представителей банка, он готов сделать, но этого пока не произошло.

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