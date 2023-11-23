В Австрии жестко отреагировали на новое предложение Словакии касательно Украины

Шеф австрийской дипломатии Александр Шалленберг подверг резкой критике предложение главы МИД Словакии Юрия Бланара, который призвал остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры с Россией.

Австрия призывает Словакию взглянуть на ситуацию без розовых очков

По словам Бланара, власти его страны рассматривают вторжение РФ в Украину как нарушение международного права.

Он также цинично пожаловался на то, что война длится уже более 600 дней и "не приводит ни к каким результатам".

Именно поэтому словацкий дипломат решил призвать к прекращению огня и старту мирных переговоров между Киевом и Москвой.

На это скандальное предложение мгновенно отреагировал глава МИД Австрии.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день наибольшая угроза для Европы происходит именно от России.

Дипломат еще раз повторил, что именно от диктатора Владимира Путина зависит прекращение войны.

Все хотят мира… Если Путин перестанет воевать, то война закончится. Если Украина перестанет воевать, то с Украиной будет покончено. И тогда Словакия может получить для себя нового соседа, – предупредил Александр Шалленберг. Поделиться

На фоне этого конфликта нельзя проигнорировать тот факт, что Австрия и Словакия разделяют позиции относительно непредоставления Украине оружия.

Как известно, Австрия объясняет эту политику своим нейтралитетом, а Словакия дошла до такого курса после смены правительства и прихода к власти Роберта Фицо.

Словакия тоже не хочет принимать новые санкции против РФ

Недавно также стало известно, что официальная Братислава не поддержит 12 пакет санкций ЕС против России, если он будет включать запрет на импорт российского ядерного топлива.

Как заявил глава МИД Словакии Юрий Бланар, новые санкции ЕС против РФ не должны распространяться на топливо для атомных электростанций, поскольку словацкие АЭС еще не переоборудованы под использование другого топлива.

Для словацкого правительства этот вопрос чрезвычайно критический.