Шеф австрійської дипломатії Александр Шалленберг різко розкритикував пропозицію глави МЗС Словаччини Юрая Бланара, який закликав зупинити вогонь в Україні та розпочати мирні переговори з Росією.

Австрія закликає Словаччину отямитися

За словами Бланара, влада його країни розглядає вторгнення РФ в Україну як порушення міжнародного права.

Він також цинічно поскаржився на те, що війна триває вже понад 600 днів і “не призводить до жодних результатів".

Саме тому, мовляв, словацький дипломат вирішив закликати до припинення вогню та старту мирних переговорів між Києвом та Москвою.

На цю скандальну пропозицію миттєво відреагував глава МЗС Австрії.

Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні найбільша загроза для Європи наразі походить від Росії.

Дипломат вкотре повторив, що саме від диктатора Володимира Путіна залежить припинення війни.

Всі хочуть миру… Якщо Путін припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда, – попередив Александр Шалленберг. Поширити

На тлі цього конфлікту не можна проігнорувати той факт, що Австрія і Словаччина поділяють позиції щодо непостачання Україні зброї.

Як відомо, Австрія пояснює цю політику своїм нейтралітетом, а Словаччина дійшла до такого курсу після зміни уряду і приходу до влади Роберта Фіцо.

Словаччина також не хоче ухвалювати нові санкції проти РФ

Нещодавно також стало відомо, що офіційна Братислава не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.

Як заявив глава МЗС Словаччини Юрій Бланар, нові санкції ЄС проти РФ, мовляв, не повинні поширюватися на паливо для атомних електростанцій, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання іншого палива. Для словацького уряду це питання є надзвичайно критичним.