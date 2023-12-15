Орбан знову заблокував допомогу ЄС Україні на 50 млрд євро

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан укотре заблокував пакет допомоги Євросоюзу для України на суму 50 млрд євро. Це сталося за кілька годин після рішення розпочати переговори про вступ Києва до блоку.

Угорщина знову заблокувала допомогу ЄС Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у своєму профілі в соцмережі Twitter, що вето накладено на допомогу Україні та що повернуться до цього питання наступного року.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Інші 26 лідерів ЄС погодилися повернутися до дебатів на початку наступного року, щоб спробувати досягти згоди щодо допомоги Києву. За словами премʼєра Нідерландів Марка Рютте, усі країни, крім Угорщини, погодилися надати ці 50 млрд євро.

Віктор Орбан стверджував, що Україна не має отримувати великі суми з бюджету Євросоюзу, оскільки вона не є частиною блоку. Водночас інші лідери запевняли, що зможуть допомогти Україні без згоди Угорщини, але тоді гроші йтимуть не з бюджету ЄС.

Орбан висунув умову для зняття вето на 50 млрд євро

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає новий пакет допомоги Україні від Європейського Союзу, допоки блок не виплатить усі кошти, заморожені для Угорщини. На вступ України також може бути накладено вето.

Це чудова нагода для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати все, що їй належить, - заявив угорський прем'єр-міністр у своєму щотижневому радіоінтерв'ю з Брюсселя. Поширити

Коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, Угорщина спочатку подбає про те, щоб отримати усі свої кошти, сказав Орбан.

До слова, лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі 14 грудня схвалили історичне рішення щодо початку переговорів з Україною щодо вступу. Перед голосуванням прем'єр-міністр Угорщини вийшов із кімнати. Таким чином, рішення було ухвалено одноголосно 26 лідерами країн ЄС, що не суперечить процедурі.