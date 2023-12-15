Історичний момент. США привітали рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою

Сполучені Штати привітали та назвали історичним рішення саміту ЄС про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою і кандидатський статус для Грузії.
США привітали рішення Європейської Ради щодо розширення ЄС
У Вашингтоні назвали рішення саміту "історичним моментом" для Європи і трансатлантичного партнерства.
Також у Держдепі заявили, що Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати процес розширення ЄС і з нетерпінням чекають на підтримку країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС, оскільки вони продовжують важливі реформи на шляху до членства в ЄС.
Що відомо про вступ України в ЄС
Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.
7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.
8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.
Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.
На саміті лідерів ЄС у Брюсселі 14 грудня було ухвалене рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС.
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