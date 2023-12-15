Исторический момент. США приветствовали решение ЕС о переговорах с Украиной и Молдовой

Соединенные Штаты приветствовали и назвали историческим решение саммита ЕС об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и кандидатском статусе для Грузии.

США приветствовали решение Европейского Совета по расширению ЕС

В Вашингтоне назвали решение саммита "историческим моментом" для Европы и трансатлантического партнерства.

Решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии и начале переговоров о вступлении в Боснию и Герцеговину, как только она выполнит необходимые критерии, дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать реформы, необходимые для продвижения их амбиций относительно членства в ЕС. Это исторический момент для Европы и для трансатлантического партнерства, говорится в заявлении. Поделиться

Также в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать процесс расширения ЕС и с нетерпением ждут поддержки стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, поскольку они продолжают важные реформы на пути к членству в ЕС.

В этот решающий момент для трансатлантического сообщества мы призываем их воспользоваться импульсом для реализации своего полного демократического и экономического потенциала и обеспечить свое будущее в Европе, говорится в заявлении. Поделиться

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Европейский совет на саммите в Брюсселе 23 июня предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Киев должен провести несколько важных реформ, связанных, в частности, с верховенством права, олигархами и коррупцией.

Премьер-министр Денис Шмигаль 26 сентября сообщил, что на правительственном уровне 7 рекомендаций Еврокомиссии по реформам, которые следует провести для следующего шага на пути вступления в ЕС, полностью выполнены.

7 ноября "Радио Свобода", ссылаясь на отчет ЕК по Украине, проинформировала, что Европейская комиссия считает полностью завершенными четыре из семи рекомендаций.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Рамки переговоров будут приняты в марте 2024 года.

Впоследствии Еврокомиссия обнародовала полное рассмотрение выводов, внесенных в ежегодный доклад 2023 года о расширении в контексте ЕС подачи украинской заявки на членство в Европейском союзе.

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе 14 декабря было принято решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС.