Лидеры ЕС согласовали выделение Украине 50 млрд евро на 2024-27 годы через новый фонд Ukraine Facility — МИД

Евросоюз принял решение о создании Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Деньги будут выделяться на экономическую стабильность, восстановление и евроинтеграцию Украины.
Украина получит 50 млрд евро от Евросоюза
В МИД ожидают завершения необходимых юридических процедур в январе 2024 года, что позволит как можно быстрее получить соответствующее финансирование.
Деньги будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию Украины, а также ускорение интеграции в ЕС.
Министерство призвало ЕС как можно скорее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках Европейского фонда мира.
Орбан заблокировал выделение Украине 50 млрд евро от ЕС
В ходе саммита ЕС 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи Евросоюза для Украины на сумму 50 миллиардов евро.
Остальные 26 лидеров стран ЕС согласились выделить Украине финансовую помощь.
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