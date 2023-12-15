Лидеры ЕС согласовали выделение Украине 50 млрд евро на 2024-27 годы через новый фонд Ukraine Facility — МИД

Евросоюз принял решение о создании Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Деньги будут выделяться на экономическую стабильность, восстановление и евроинтеграцию Украины.

Украина получит 50 млрд евро от Евросоюза

МИД Украины также приветствует достижения на саммите принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Это четкий сигнал о том, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится. Поделиться

В МИД ожидают завершения необходимых юридических процедур в январе 2024 года, что позволит как можно быстрее получить соответствующее финансирование.

Деньги будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию Украины, а также ускорение интеграции в ЕС.

Министерство призвало ЕС как можно скорее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках Европейского фонда мира.

Орбан заблокировал выделение Украине 50 млрд евро от ЕС

В ходе саммита ЕС 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на пакет помощи Евросоюза для Украины на сумму 50 миллиардов евро.

Итог вечерней смены: вето на дополнительные деньги Украине... Мы вернемся к этому вопросу на следующий год в Евросовете после должной подготовки, - написал он на Х (Twitter). Поделиться

Остальные 26 лидеров стран ЕС согласились выделить Украине финансовую помощь.