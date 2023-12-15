Процедура вступления Украины в ЕС может занять длительное время — The Times

Аналитики обеспокоены тем, что процедура обретения Украиной членства в ЕС может растянуться до 2030 года, а почти и дольше из-за ряда негативных факторов.
Что известно о возможных сроках вступления Украины в ЕС
Журналисты издания задаются вопросом, насколько серьезно ЕС настроен по поводу членства Украины.
Авторы материала подчеркивают, что дискуссии о начале переговоров с Украиной о вступлении на саммите лидеров ЕС ничто по сравнению с необходимостью выделить в связи с обретением Украиной членства 186 млрд евро.
Отмечается, что эти расходы должны взять на себя наиболее развитые европейские страны.
Кроме того, многие страны ЕС обеспокоены вероятной угрозой потери права вето во внешнеполитических вопросах или вопросах, связанных с бюджетом ЕС.
Также отмечается, что членство в ЕС усилит Украину и не позволит отвлечься от Киева Вашингтону даже при президентстве Дональда Трампа.
СМИ подчеркивает, что вступление страны такого размера и стратегического значения, как Украина, повлекло бы за собой самые радикальные изменения в ЕС за последние десятилетия. Украина была беднейшей страной в Европе еще до вторжения России.
Что известно о намерениях Кремля противостоять вступлению Украины в ЕС
Как отмечается в материале издания Sky News, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделает все, чтобы превратить большую дипломатическую победу команды президента Владимира Зеленского в виде решения ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в ничего не стоящую.
В то же время Путин публично заявляет о планах уничтожения Украины.
Журналисты издания отмечают, что для этого существуют значительные риски, поскольку Украина стала испытывать трудности с военной помощью от партнеров.
При этом на пути Украины по вступлению в ЕС еще много этапов, каждый из которых может свести на нет эти шансы.
Что говорят в Украине
По словам руководителя МИДа Дмитрия Кулебы, ЕС не повторит ошибку, как это было раньше с некоторыми странами и не растянет процесс переговоров о вступлении Украины на десятилетие.
Министр подчеркнул, что в прошлом году Украина вытащила ЕС из запятой расширения, потому что еще два года назад в ЕС о расширении никто не говорил.
Он рассказал историю от министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сообщила: если бы она два года назад публично выступила за расширение Европейского Союза, то сразу же должна была написать заявление на увольнение с должности главы МИД.
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