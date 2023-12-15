Процедура вступления Украины в ЕС может занять длительное время — The Times

Аналитики обеспокоены тем, что процедура обретения Украиной членства в ЕС может растянуться до 2030 года, а почти и дольше из-за ряда негативных факторов.

Что известно о возможных сроках вступления Украины в ЕС

Журналисты издания задаются вопросом, насколько серьезно ЕС настроен по поводу членства Украины.

Авторы материала подчеркивают, что дискуссии о начале переговоров с Украиной о вступлении на саммите лидеров ЕС ничто по сравнению с необходимостью выделить в связи с обретением Украиной членства 186 млрд евро.

Отмечается, что эти расходы должны взять на себя наиболее развитые европейские страны.

Кроме того, многие страны ЕС обеспокоены вероятной угрозой потери права вето во внешнеполитических вопросах или вопросах, связанных с бюджетом ЕС.

Также отмечается, что членство в ЕС усилит Украину и не позволит отвлечься от Киева Вашингтону даже при президентстве Дональда Трампа.

Украина является частью геополитической сферы Европы. Так же, как и западные Балканы, Турция и Кавказ... Это поднимает еще один вопрос: можно ли позволить Украине перепрыгнуть через очередь, когда потребность в принятии Сербии, Албании и Боснии еще более настоятельна? – указывается в материале издания. Поделиться

СМИ подчеркивает, что вступление страны такого размера и стратегического значения, как Украина, повлекло бы за собой самые радикальные изменения в ЕС за последние десятилетия. Украина была беднейшей страной в Европе еще до вторжения России.

Что известно о намерениях Кремля противостоять вступлению Украины в ЕС

Как отмечается в материале издания Sky News, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделает все, чтобы превратить большую дипломатическую победу команды президента Владимира Зеленского в виде решения ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в ничего не стоящую.

Это огромный момент для Украины. У украинцев теперь есть шанс достичь цели, которую они себе поставили почти десять лет назад, когда восстали, чтобы свергнуть российское господство. И это дает им еще больше возможностей для борьбы, говорится в материале издания. Поделиться

В то же время Путин публично заявляет о планах уничтожения Украины.

Если он одержит победу, сегодняшняя дипломатическая победа президента Зеленского не будет иметь значения; Украина не станет членом ЕС, говорится в материале издания. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что для этого существуют значительные риски, поскольку Украина стала испытывать трудности с военной помощью от партнеров.

Несмотря на все поставленные Западом танки, западную подготовку и западную стратегию, контрнаступление Украины закончилось неудачей, что вызывает серьезные сомнения в том, что произойдет дальше. Россия извлекла уроки из своих ошибок и вооружается союзниками-автократами быстрее, чем Украина – Западом. И время на стороне Путина, – подчеркивают авторы материала. Поделиться

При этом на пути Украины по вступлению в ЕС еще много этапов, каждый из которых может свести на нет эти шансы.

Но не ошибайтесь. Это большое дело для Украины – еще один важный шаг на Запад и в сторону от России. И не ошибайтесь также по поводу решимости Владимира Путина сделать все возможное, чтобы помешать этому, - отмечается в материале. Поделиться

Что говорят в Украине

По словам руководителя МИДа Дмитрия Кулебы, ЕС не повторит ошибку, как это было раньше с некоторыми странами и не растянет процесс переговоров о вступлении Украины на десятилетие.

Мы открыли переговоры о членстве. Это означает, что осталось два шага: провести переговоры и ратифицировать соглашение о вступлении. После этого Украина становится членом ЕС. Тот путь, который мы прошли через полтора года – от получения статуса кандидата до сегодняшнего дня – это быстрее всего в истории Европейского Союза. Ни одна другая страна не проходила путь от кандидатства до открытия переговоров за полтора года, – отметил Кулеба. Поделиться

Министр подчеркнул, что в прошлом году Украина вытащила ЕС из запятой расширения, потому что еще два года назад в ЕС о расширении никто не говорил.

Он рассказал историю от министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сообщила: если бы она два года назад публично выступила за расширение Европейского Союза, то сразу же должна была написать заявление на увольнение с должности главы МИД.