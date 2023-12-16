Процедура вступу України у ЄС може зайняти тривалий час — The Times

Аналітики занепокоєні тим, що процедура набуття Україною членства у ЄС може розтягнутись до 2030 року, а мойже й довше через низку негативних факторів.

Що відомо про ймовірні терміни вступу України до ЄС

Журналісти видання задаються питанням, наскільки серйозно ЄС налаштований щодо членства України.

Автори матеріалу підкреслюють, що дискусії щодо початку переговорів з Україною про вступ на саміті лідерів ЄС ніщо у порівнянні із необхідністю виділити у зв’язку із набуттям Україною членства 186 млрд євро.

Наголошується, що ці витрати мають взяти на себе найбільш розвинені європейські країни.

Окрім цього чимало країн ЄС стурбовані ймовірною загрозою втрати право вето у зовнішньополітичних питаннях, чи питаннях, пов’язаних із бюджетом ЄС.

Також зазначається, що членство у ЄС посилить Україну і не дасть змоги відвернутись від Києва Вашингтону навіть за президентства Дональда Трампа.

Україна є частиною геополітичної сфери Європи. Так само, як і західні Балкани, Туреччина та Кавказ... Це піднімає ще одне питання: чи можна дозволити Україні перестрибнути через чергу, коли потреба у прийнятті Сербії, Албанії та Боснії є ще більш нагальною? - зазначається у матеріалі видання. Поширити

ЗМІ підкреслює, що вступ країни такого розміру і стратегічного значення, як Україна, спричинив би найрадикальніші зміни в ЄС за останні десятиліття. Україна була найбіднішою країною в Європі ще до вторгнення Росії.

Що відомо про наміри Кремля протистояти вступу України у ЄС

Як зазначається у матеріалі видання Sky News, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін зробить усе, аби перетворити велику дипломатичну перемогу команди президента Володимира Зеленського у вигляді рішення ЄС про початок переговорів з Україною про вступ на нічого не варту.

Це величезний момент для України. В українців тепер є шанс досягти мети, яку вони собі поставили майже десять років тому, коли повстали, щоб повалити російське панування. І це дає їм ще більше можливостей для боротьби, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

У той же час Путін публічно заявляє про плани знищити Україну.

Якщо він здобуде перемогу, сьогоднішня дипломатична перемога президента Зеленського не матиме значення; Україна не стане членом ЄС, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Журналісти видання зазначають, що для цього існують значні ризики, оскільки Україна почала відчувати труднощі із військовою допомогою від партнерів.

Незважаючи на всі поставлені Заходом танки, західну підготовку і західну стратегію, контрнаступ України закінчився невдачею, що викликає серйозні сумніви щодо того, що станеться далі. Росія винесла уроки зі своїх помилок і озброюється союзниками-автократами швидше, ніж Україна – Заходом. І час на боці Путіна, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

При цьому на шляху України щодо вступу в ЄС ще багато етапів, кожен з яких може звести нанівець ці шанси.

Але не помиляйтеся. Це велика справа для України - ще один важливий крок на Захід і в сторону від Росії. І не помиляйтеся також щодо рішучості Володимира Путіна зробити все можливе, щоб перешкодити цьому, - зазначається у матеріалі. Поширити

Що кажуть в Україні

За словами керівника МЗС Дмитра Кулеби, ЄС не повторить помилку, як це було раніше з деякими країнами і не розтягне процес переговорів про вступ України на десятиліття.

Ми відкрили переговори про членство. Це означає, що залишилось два кроки: провести переговори і ратифікувати угоду про вступ. Після цього Україна стає членом ЄС. Той шлях, який ми пройшли за півтора роки – від отримання статусу кандидата до сьогодні – це найшвидше в історії Європейського Союзу. Жодна інша країна не проходила шлях від кандидатства до відкриття переговорів за півтора року, - зазначив Кулеба. Поширити

Міністр підкреслив, що минулого року Україна витягнула ЄС із коми розширення, бо ще два роки тому в ЄС про розширення ніхто не говорив.

Він переповів історію від міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка повідомила: що якби вона два роки тому публічно виступила за розширення Європейського Союзу, то одразу же мала би написати заяву на звільнення з посади глави МЗС.