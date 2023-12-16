Процедура вступу України у ЄС може зайняти тривалий час — The Times

Аналітики занепокоєні тим, що процедура набуття Україною членства у ЄС може розтягнутись до 2030 року, а мойже й довше через низку негативних факторів.
Що відомо про ймовірні терміни вступу України до ЄС
Журналісти видання задаються питанням, наскільки серйозно ЄС налаштований щодо членства України.
Автори матеріалу підкреслюють, що дискусії щодо початку переговорів з Україною про вступ на саміті лідерів ЄС ніщо у порівнянні із необхідністю виділити у зв’язку із набуттям Україною членства 186 млрд євро.
Наголошується, що ці витрати мають взяти на себе найбільш розвинені європейські країни.
Окрім цього чимало країн ЄС стурбовані ймовірною загрозою втрати право вето у зовнішньополітичних питаннях, чи питаннях, пов’язаних із бюджетом ЄС.
Також зазначається, що членство у ЄС посилить Україну і не дасть змоги відвернутись від Києва Вашингтону навіть за президентства Дональда Трампа.
ЗМІ підкреслює, що вступ країни такого розміру і стратегічного значення, як Україна, спричинив би найрадикальніші зміни в ЄС за останні десятиліття. Україна була найбіднішою країною в Європі ще до вторгнення Росії.
Що відомо про наміри Кремля протистояти вступу України у ЄС
Як зазначається у матеріалі видання Sky News, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін зробить усе, аби перетворити велику дипломатичну перемогу команди президента Володимира Зеленського у вигляді рішення ЄС про початок переговорів з Україною про вступ на нічого не варту.
У той же час Путін публічно заявляє про плани знищити Україну.
Журналісти видання зазначають, що для цього існують значні ризики, оскільки Україна почала відчувати труднощі із військовою допомогою від партнерів.
При цьому на шляху України щодо вступу в ЄС ще багато етапів, кожен з яких може звести нанівець ці шанси.
Що кажуть в Україні
За словами керівника МЗС Дмитра Кулеби, ЄС не повторить помилку, як це було раніше з деякими країнами і не розтягне процес переговорів про вступ України на десятиліття.
Міністр підкреслив, що минулого року Україна витягнула ЄС із коми розширення, бо ще два роки тому в ЄС про розширення ніхто не говорив.
Він переповів історію від міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка повідомила: що якби вона два роки тому публічно виступила за розширення Європейського Союзу, то одразу же мала би написати заяву на звільнення з посади глави МЗС.
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