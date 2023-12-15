Лідери ЄС погодили виділення Україні 50 млрд євро на 2024-27 роки через новий фонд Ukraine Facility — МЗС

Євросоюз ухвалив рішення про створення Українського фонду розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Гроші виділятимуть на економічну стабільність, відновлення та євроінтеграцію України.
Україна отримає 50 млрд євро від Євросоюзу
У МЗС очікують на завершення необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, що дозволить якнайшвидше отримати відповідне фінансування.
Гроші спрямують на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію України, а також прискорення інтеграції в ЄС.
Міністерство закликало ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру.
Орбан заблокував виділення Україні 50 млрд євро від ЄС
Під час саміту ЄС 15 грудня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Євросоюзу для України на суму 50 мільярдів євро.
Інші 26 лідерів країн ЄС погодилися виділити Україні фінансову допомогу.
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