Лідери ЄС погодили виділення Україні 50 млрд євро на 2024-27 роки через новий фонд Ukraine Facility — МЗС

Євросоюз ухвалив рішення про створення Українського фонду розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Гроші виділятимуть на економічну стабільність, відновлення та євроінтеграцію України.

Україна отримає 50 млрд євро від Євросоюзу

МЗС України також вітає досягнення на саміті принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Поширити

У МЗС очікують на завершення необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, що дозволить якнайшвидше отримати відповідне фінансування.

Гроші спрямують на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію України, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Міністерство закликало ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру.

Орбан заблокував виділення Україні 50 млрд євро від ЄС

Під час саміту ЄС 15 грудня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Євросоюзу для України на суму 50 мільярдів євро.

Підсумок вечірньої зміни: вето на додаткові гроші Україні... Ми повернемося до цього питання наступного року в Єврораді після належної підготовки, - написав він на Х (Twitter). Поширити

Інші 26 лідерів країн ЄС погодилися виділити Україні фінансову допомогу.