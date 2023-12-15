Макрон заявив про можливість переконати Орбана у схваленні допомоги Україні від ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон впевнений у змозі переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у схваленні 50 млрд євро військової допомоги Україні від ЄС.

Що відомо про змогу переконати Орбана у схваленні допомоги Україні від ЄС

Президент Франції висловив переконання, що у наступному році прем’єр-міністра Угорщини вдасться переконати підтримати виділення 50 млрд євро Україні в рамках військової допомоги.

Макрон припустив, що блокування Угорщиною цього рішення також означатиме блокування коштів для Будапешту та країн сусідів, і зрив програми фінансування щодо посилення кордонів ЄС.

Макрон також додав, що Орбан заявив європейським лідерам, що не блокуватиме переговори про вступ України до ЄС, якщо Київ виконає решту реформ, які йому було запропоновано провести до березня наступного року.

Якщо ці правила будуть виконані, і я поставив йому це запитання, він сказав мені, що не блокуватиме, якщо це так. Якщо 7 правил буде дотримано, тоді вам потрібно буде відкрити дискусії, - пояснив президент Францїі. Поширити

Що відомо про запасний план ЄС щодо фінансування військової допомоги Україні

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, наразі відомство працює над альтернативними варіантами схвалення рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро у рамках військової допомоги у разі вето з боку Угорщини.

Вона наголосила, що ЄС дуже старанно працює над тим, щоб досягти результату, коли буде досягнуто згоди 27 країн-членів.