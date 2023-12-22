Експертка попередила про плани Путіна щодо Києва та Харкова

Попри те, що російський диктатор Володимир Путін публічно запевняв, що мобілізація у країні-агресорці наразі непотрібна, він може оголосити її будь-якої миті та знову спробувати захопити Київ або ж Харків.

Путін може оголосити мобілізацію в Росії ще до президентських виборів

На переконання російської опозиціонерки та очільниці благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, очільнику Кремля навіть зараз нічого не заважає оголосити загальну мобілізацію, адже це жодним чином не вплине на результати президентських виборів.

Вона звернула увагу на те, що в країні-агерсорці немає електорату й справжніх виборців, а це означає, що Путін може робити що завгодно без наслідків для свого режиму.

Опозиціонерка попереджає про те, що російський диктатор дуже хоче знову піти на Київ чи захопити Харків. Однак він чудово усвідомлює, що без мобілізації у нього немає жодних шансів на успіх.

Путін може піти на Київ та Харків будь-якої миті

Попри це, від Путіна все одно не варто очікувати логічних дій та рішень.

Враховуючи той факт, що співвідношення бійці ЗСУ та солдатів РФ станом на сьогодні суттєво відрізняється, не можна ігнорувати ризик того, що очільник Кремля спробує цим скористатися.

Це західне твердження, що до виборів політикам не варто робити непопулярних кроків, але в Путіна інша логіка. Відповідно до неї, мобілізація – це популярне рішення, а йти на Київ треба зараз. На жаль, це так. Тому він може атакувати у будь-яку хвилину, – попереджає Ольга Романова. Поширити

Варто також нагадати про те, що загальне угруповання росіян на території України Путін оцінює у понад 600 тисяч бійців.

Проте команда глави ГУР Кирила Буданова назвала це брехнею. Згідно з їхніми даними, наразі йдеться про 443 тисяч солдатів, а також близько 30 тисяч окупантів із Росгвардії.