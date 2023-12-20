Путин уже проиграл войну против Украины — Блинкен

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о поражении кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина в развязанной им войне против Украины.

Блинкен заявляет о поражении Путина в Украине

Глава Госдепа подчеркнул, что планы кремлевского диктатора по Украине уже разрушены, ведь ему не удалось уничтожить ни украинскую идентичность, ни захватить все территории страны.

Блинкен подчеркнул, что украинцы уже сделали невозможное и отстояли свой суверенитет в битве против одной из самых мощных армий мира.

В одном я с Путиным согласен – американская помощь критическая для Украины, – отметил госсекретарь. Поделиться

Он добавил, что Вашингтон разработал четкий план дальнейшего обновления Украины.

Чтобы она могла самостоятельно укрепиться в экономическом и военном плане и существовать без нынешнего уровня поддержки, – пояснил руководитель Госдепа. Поделиться

Кроме того, Блинкен заверил, что Штаты будут продолжать сплачивать страны по всему миру, чтобы "поддержать свободу и независимость Украины и убедиться, что агрессия России будет оставаться стратегической неудачей".

Что известно о необходимых Украине объемах военной помощи для превосходства над армией РФ

По информации аналитиков из Минобороны Эстонии, для сохранения огневого превосходства над преступниками из армии РФ украинским военным необходимо получать от западных партнеров не менее 200 тыс. артснарядов.

В частности, представители эстонского оборонного ведомства отметили, что из обещанного руководством ЕС миллиона артснарядов калибра 155-мм Украина получила всего около 300 тыс.

Кроме того, США отправили более 2 млн 155-мм снарядов в дополнение к 1 млн боеприпасов других калибров.

Эстонские военные утверждают, что 155-мм артснаряды, которые использует Украина, лучше российских 152-мм: они имеют большую скорострельность и лучшую точность.

По оценкам Минобороны Эстонии, годовая потребность в артиллерийских боеприпасах для удержания локального огневого превосходства Украины над РФ должна составлять 200 тыс. снарядов в месяц.

То есть 2,4 млн боеприпасов в год, но такое количество опустошит все европейские и американские запасы всего в течение 2024 года.