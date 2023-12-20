США ожидают страшные последствия в случае отказа в дальнейшей помощи Украине — WP

Если Вашингтон не согласует финансирование дальнейшей военной помощи Украине, преступная армия РФ продолжит убивать гражданских украинцев, разрушать города и распространит вооруженную агрессию на другие страны.

Что известно о последствиях в случае победы России в Украине для США

Журналисты издания отмечают, что два последних года после начала развязанной Кремлем масштабной войны в Украине продемонстрировали исключительное желание российских военных преступников без границ убивать, пытать и издеваться над украинцами.

В случае прекращения военной помощи Украине со стороны США Вашингтона, как отмечают авторы материала, будут ожидать ужасные последствия победы оккупационной российской армии в Украине, которые будут давать знать себя в течение по меньшей мере нескольких поколений.

По словам представителя волонтерской организации Spirit America Джима Хейка, который видел преступления армии РФ в Украине своими глазами, во время его визита на позиции украинских военных в Донецке в 2015 году, через год после начала развязанной Кремлем гибридной войны на Донбассе, он разговаривал с командиром украинской армии Александром Гроздьковым, который обнаружил тела более 600 убитых преступниками армии РФ украинских военных.

В 2016 году Хейк также посещал одну из передовых позиций ВСУ на Донбассе (в зоне села Чермалик), и снова на глаза убедился - россияне уничтожают украинцев. Тогда вражеская артиллерия убила двух бойцов ВСУ.

В материале издания отмечается, что в результате боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2021 год погибли более 14 тыс человек.

Хейк отмечает, что это происходило на фоне публичных обещаний Кремля придерживаться договоренностей по прекращению огня.

Однако российская сторона, по его словам, никогда не придерживалась подобных договоренностей.

После начала полномасштабной Хейк побывал в Буче и узнал другие ужасы. Один из украинцев показал болезненное видео на разрушенной обстрелами РФ кухне.

Там его дети играли, жили "мирной жизнью", пока Россия не стала незваным гостем в Буче.

Я провел день с украинским медиком, который попросил нас не оказывать машину скорой помощи с красными крестами, потому что эти отметки сделают их еще большей мишенью, - рассказывает волонтер. Поделиться

Волонтер общался с юными украинцами, школьниками, деревня которых пережила оккупацию РФ. Их учебное заведение россияне использовали, чтобы проводить допросы.

Студенты рассказали мне, как снайперы целились в них, когда они уходили из дома. Молодые и старые, военные и гражданские, украинцы знают, что Путин не остановится, пока не потерпит поражение, - подчеркнул Хейк. Поделиться

По словам волонтера, Spirit America имеет немалый опыт борьбы и помощи странам, отстаивающим демократию. "Мы видим отпечатки пальцев России в худших событиях, происходящих в мире", - заявил он, вспомнив об Ираке и Сирии.

Сейчас Россия почти "везде": поддерживает ХАМАС в действиях против Израиля, влияет на решимость Китая в отношении Тайваня, ведь КНР учитывает "успехи" Путина в Украине.

Часть американцев понимает уровень угрозы и роль Украины. Команде Spirit America поступило более 66 млн долларов донатов в помощь украинским бойцам.

Однако сейчас Украине нужно, чтобы Вашингтон больше оказывал давление на американскую общественность: дал понять, почему Киеву необходимо помогать.

Что известно о влиянии проблем с военной помощью США на ситуацию на фронте

По информации журналистов Bloomberg, из-за ослабления военной поддержки со стороны западных партнеров украинским военным становится все труднее добиться успехов на фронте.

Администрация президента Джо Байдена и Европейский Союз пытаются оказать помощь для военных и бюджета Украины, причем даже некоторые из самых ярых сторонников страны выражают сомнения в ее перспективах на поле боя и призывают к переговорам о прекращении войны, - отмечают авторы публикации. Поделиться

Они подчеркивают, что разочарование результатами военных действий ВСУ ошибочно, ведь игнорирует большие жертвы украинцев ради сохранения собственной свободы и суверенитета, а также отрицает способность украинских военных восстановить преимущество при условии достаточного количества вооружений.

Отказ от военных усилий сейчас подорвет доверие к Западу и в конце концов поставит под угрозу демократии, поддерживающие оборону Украины, как и саму Украину, - предупреждают авторы материала. Поделиться

По их словам, в этом году украинским военным не удалось продвинуться, как ожидалось, в рамках контрнаступления, при этом готовность преступной армии РФ нести потери и обороноспособность в целом оказались неожиданными для западных военных аналитиков и должностных лиц.

При этом журналисты издания называют темпы и объемы военной помощи Украине со стороны западных партнеров в этом году слишком медленными и недостаточными.

Путин не проявляет интереса к переговорам или какой-либо истории соблюдения достигнутых им договоренностей. У него есть все основания ждать, пока решительность США и Европы терпит крах, чтобы он мог достичь своей цели покорить Украину. В этой войне на истощение Запад должен адаптировать свой ответ, чтобы обеспечить более устойчивую поддержку в долгосрочной перспективе, – подчеркивают авторы материала. Поделиться

По мнению авторов, в ближайшие месяцы союзники должны предоставить Киеву новые боеприпасы, ракеты большой дальности, системы противовоздушной обороны, беспилотники и истребители, ведь "без постоянного потока западного оружия Украина не сможет удержать контролируемую ею территорию, не говоря уже о том, чтобы захватить больше".

В то же время, Украина нуждается в восстановлении бюджетной поддержки.