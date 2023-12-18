В Белом доме пообещали Украине еще один пакет военной помощи до конца года

США планируют предоставить Украине последний в этом году пакет военной помощи для одобрения Конгрессом запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Киева.

Что известно о последнем в этом году пакете военной помощи от США

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон планирует предоставить Киеву еще один пакет военной помощи в конце декабря, однако он может оказаться последним, если Конгресс не одобрит запрос на дополнительное финансирование.

США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца. Но он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств, – подчеркнул Кирби. Поделиться

Он пояснил, что после этого пакета помощи у администрации президента Джо Байдена не будет полномочий по финансированию помощи Украине и пополнению израсходованных боеприпасов за счет производства новых.

Что известно о проблемах с одобрением дополнительной военной помощи со стороны США

Белый дом в октябре обратился в Конгресс США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

В Белом доме призвали не медлить с принятием дополнительной поддержки Украины, указав на новые угрозы президенту РФ Владимиру Путину в адрес Украины во время его пресс-конференции 14 декабря.

Но существует вероятность, что Сенат США и, соответственно, и Конгресс в целом до конца года вряд ли примет новые ограничения безопасности границ, от которых зависит выделение миллиардов долларов помощи Украине.