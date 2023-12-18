У Білому домі пообіцяли Україні ще один пакет військової допомоги до кінця року

США планують надати Україні останній у цьому році пакет військової допомоги до схвалення Конгресом запиту президента Джо Байдена на додаткове фінансування для Києва.

Що відомо про останній у цьому році пакет військової допомоги від США

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон планує надати Києву ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня, однак він може виявитись останнім, якщо Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування.

США все ще планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці цього місяця. Але він може виявитися останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткових коштів, - підкреслив Кірбі. Поширити

Він пояснив, що після цього пакета допомоги у адміністрації президента Джо Байдена не буде повноважень щодо фінансування допомоги Україні і поповнення витрачених боєприпасів за рахунок виробництва нових.

Що відомо про проблеми із хваленням додаткової військової допомоги з боку США

Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

У Білому домі закликали не зволікати з ухваленням додаткової підтримки України, вказавши на нові погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу України під час його пресконференції 14 грудня.

Але існує ймовірність, що Сенат США та, відповідно, і Конгрес у цілому до кінця року навряд чи ухвалить нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні.