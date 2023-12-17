У Раді заявили про запасний план на випадок відсутності допомоги з боку США

Керівництво України має запасний план на випадок, якщо Конгрес США не погодить запит президент Джо Байдена на подальше фінансування військової допомоги.

Що відомо про запасний план у разі відсутності допомоги з боку США

Керівниця тимчасової спеціальної парламентської комісії з питань нагляду за постачаннями озброєнь Україні від західних партнерів Олександра Устінова зазначила, що на час відсутності допомоги з боку США Україна отримує допомогу від інших країн-членів G7.

За її словами, вже більше двох місяців країни Великої сімки допомагають Україні перекривати дефіцит держбюджету.

Устінова пояснила, що США кожного місяця надавали Україні фінансування для скорочення дефіциту держбюджету у розмірі 1,1 млрд доларів, однак з вересня місяця ця допомога перестала надходити.

Наразі країни-члени Великої сімки допомагають Україні за рахунок прямого фінансування на покриття дефіциту держбюджету.

Нардеп також зазначила, що наразі Україні терміново необхідна зброя.

Я сподіваюся, що допомога буде проголосована. І в першу чергу це стосується надходження зброї в Україну. Тому що ми розуміємо, що ключове, що нам зараз потрібно, – це зброя, - підкреслила Устінова. Поширити

Вона зазначила, що з 60 млрд доларів у запиті президента Джо Байдена, які має схвалити Конгрес, більше 20 млрд призначені на придбання зброї для України.

Ще 11,8 млрд доларів передбачені для прямого бюджетного фінансування.

Устінова додала, що 800 мільйонів доларів, які США збираються нам виділити, насправді є залишками з попереднього бюджету. Раніше його схвалив Конгрес.

Що відомо про дії України у разі відсутності військової допомоги з боку США

За її словами, Україна також готується до ситуації, коли США не відновлять поставки озброєнь.

Якщо не буде зброї, ми вже готуємося. Ми готуємо фортифікаційні укріплення зараз в три лінії. Розуміючи, що якщо нам доведеться зараз, особливо взимку, переходити до захисної війни, а не йти в напад, як було до цього, - пояснила керівниця тимчасової парламентської комісії. Поширити

Устінова зазначила, що у світі закінчуються снаряди, і наша влада це чудово розуміє.