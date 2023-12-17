В Раде заявили о запасном плане на случай отсутствия помощи со стороны США

У руководства Украины есть запасной план на случай, если Конгресс США не согласует запрос президент Джо Байдена на дальнейшее финансирование военной помощи.

Что известно о запасном плане в случае отсутствия помощи со стороны США

Руководитель временной специальной парламентской комиссии по надзору за поставками вооружений Украине от западных партнеров Александра Устинова отметила, что на время отсутствия помощи со стороны США Украина получает помощь от других стран-членов G7.

По ее словам, уже больше двух месяцев страны Большой семерки помогают Украине перекрывать дефицит госбюджета.

Устинова пояснила, что США каждый месяц предоставляли Украине финансирование для сокращения дефицита госбюджета в размере 1,1 млрд долларов, однако с сентября эта помощь перестала поступать.

В настоящее время страны-члены Большой семерки помогают Украине за счет прямого финансирования покрытия дефицита госбюджета.

Нардеп также отметила, что в настоящее время Украине срочно необходимо оружие.

Я надеюсь, что помощь будет проголосована. И, в первую очередь, это касается поступления оружия в Украину. Потому что мы понимаем, что ключевое, что нам сейчас нужно – это оружие, - подчеркнула Устинова. Поделиться

Она отметила, что из 60 млрд долларов в запросе президента Джо Байдена, одобренного Конгрессом, более 20 млрд предназначены на приобретение оружия для Украины.

Еще 11,8 млрд долларов предусмотрено для прямого бюджетного финансирования.

Устинова добавила, что 800 миллионов долларов, которые США собираются нам выделить, действительно являются остатками из предыдущего бюджета. Ранее его одобрил Конгресс.

Что известно о действиях Украины при отсутствии военной помощи со стороны США

По ее словам, Украина также готовится к ситуации, когда США не возобновят поставки вооружений.

Если оружия не будет, мы уже готовимся. Мы готовим крепостные укрепления сейчас в три линии. Понимая, что если нам придется сейчас, особенно зимой, переходить к защитной войне, а не идти в нападение, как было до этого, – пояснила руководительница временной парламентской комиссии. Поделиться

Устинова отметила, что в мире заканчиваются снаряды, и наши власти это прекрасно понимают.