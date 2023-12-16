Украина без помощи США и НАТО может проиграть войну до лета 2024 года — CNN
Категория
Мир
Дата публикации

Украина без помощи США и НАТО может проиграть войну до лета 2024 года — CNN

США
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Источник:  CNN

Западные чиновники озабочены перспективой отсутствия решения Конгресса США о финансировании военной помощи Украине, опасаясь, что без нее и поддержки других западных стран Киев может самостоятельно воевать всего несколько месяцев.

Украина без помощи США и НАТО может проиграть войну до лета 2024 года

В публикации говорится, что западные разведывательные службы сейчас подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. По оценке одного военного высокопоставленного чиновника США, речь идет о "месяце", причем в худшем сценарии речь идет о "значительном отступлении или даже поражении" к лету 2024 года.

Нет никаких гарантий успеха с нами, но они точно потерпят поражение без нас, – сказал высокопоставленный военный чиновник США в разговоре с CNN.

Наибольшее беспокойство на Западе вызывает влияние отсутствия помощи на контрнаступление Украины на востоке и юге, где украинские войска пытаются добиться значительного прогресса, пока из США все еще поступает военная поддержка.

Если говорить о захвате и содержании дальнейших территорий, то трудно представить, как это может быть успешным без дальнейшей поддержки со стороны США, считает один европейский дипломат.

По оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США в Украине сначала закончатся ракеты большой дальности, затем ракеты для противовоздушной обороны, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

Отсутствие решения о военной помощи в Конгрессе уже оказывает влияние на поле боя в Украине. По данным собеседников CNN, украинские войска уже нормируют боеприпасы, а РФ имеет преимущество у них в пять-семь раз.

Украинский военный высокопоставленный чиновник сообщил CNN, что украинское командование считает, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным потерям среди украинских военнослужащих, – говорится в материале.

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