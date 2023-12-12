Помощь Украине. Финляндия будет производить вдвое больше боеприпасов

Общий объем инвестиций Минобороны Финляндии и промышленности составит около 120 млн евро. Это позволит увеличить производственные мощности более чем вдвое по сравнению с нынешним уровнем.

Финляндия приняла решение об увеличении производства боеприпасов

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен 12 декабря подписал документ об увеличении мощностей местного производства боеприпасов для того, чтобы сделать возможным долгосрочную поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба финского Минобороны.

Ведомство обязалось инвестировать около 24 млн евро в увеличение производства крупнокалиберных боеприпасов и получить долгосрочные заказы от финской промышленности, что позволит отрасли инвестировать самостоятельно.

Кроме того, финская промышленность сможет обратиться в ЕС за поддержкой в рамках финансового пакета Регламента о поддержке производства боеприпасов, известного как ASAP (Акт по поддержке производства боеприпасов).

Общий объем инвестиций Минобороны Финляндии и промышленности составит около 120 млн евро. Это позволит увеличить производственные мощности более чем вдвое по сравнению с нынешним уровнем.

Нынешнее решение значительно увеличит мощности по производству тяжелых боеприпасов в Финляндии, что позволит долгосрочную поддержку Украины до 2030-х годов. Увеличение производства значительное в европейском масштабе, а также усилит обороноспособность Финляндии, – заявил Хякканен. Поделиться

В Минобороны Финляндии подчеркивают, что производство боеприпасов в стране уже увеличилось в несколько раз по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, с начала войны в Украине Министерство обороны разместило долгосрочные заказы на тяжелые боеприпасы в отечественной промышленности. Это позволило отечественной промышленности нанять дополнительный персонал и увеличить объем производства боеприпасов на существующих мощностях, – добавил глава ведомства. Поделиться

Спрос на артиллерийские снаряды, в частности калибра 155 мм, резко возрос после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. США и их союзники уже направили Киеву более двух миллионов таких снарядов. Сейчас западные государства стремятся увеличить производство артиллерийских снарядов, чтобы пополнить свои запасы и обеспечить Украину.

По данным Reuters, государства-члены Европейского Союза передали Украине 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов для Украины до весны 2024 года.

Что известно о намерениях Финляндии наладить поставки боеприпасов Украине

По словам главы Минобороны Финляндии Антти Хаккянена, окончательное решение о начале производства боеприпасов для Украины должно быть принято в ближайшие недели.

В интервью изданию Iltalehte Хаккянен отметил, что Финляндия намерена увеличить производство боеприпасов большого калибра для удовлетворения потребностей украинских военных.

Глава Минобороны Финляндии пообещал, что решение будет принято еще до Рождества, что станет настоящим подарком для Украины.