Финляндия намерена приступить к еще большему производству артиллерийских боеприпасов для Украины уже в ближайшем будущем.
Финляндия продолжит помогать ВСУ с боеприпасами
С таким заявлением выступил глава Министерства обороны Антти Хяккянен.
Антти Хяккянен также озвучил предположение, что решение о старте производства вполне возможно успеют принять до 25 декабря.
По словам финского министра, по состоянию на сегодняшний день уже объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов.
В ЕС признают проблемы с поставкой боеприпасов для Украины
Недавно власти Европейской комиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.
С таким заявлением выступил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на фоне опасений, что Брюссель не сможет отправить запланированный миллион боеприпасов в Украину до марта.
Как уже упоминалось ранее, правительства стран ЕС публично пообещали до конца марта 2024 года отправить Украине один миллион боеприпасов, чтобы ВСУ имели возможность эффективно вести войну против РФ.
Однако впоследствии стали раздаваться опасения относительно того, что Брюссель не сможет выполнить свое обещание.
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