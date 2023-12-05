Финляндия намерена приступить к еще большему производству артиллерийских боеприпасов для Украины уже в ближайшем будущем.

Финляндия продолжит помогать ВСУ с боеприпасами

С таким заявлением выступил глава Министерства обороны Антти Хяккянен.

Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет дальше увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро, – сообщил он. Поделиться

Антти Хяккянен также озвучил предположение, что решение о старте производства вполне возможно успеют принять до 25 декабря.

По словам финского министра, по состоянию на сегодняшний день уже объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов.

Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов, – подытожил Антти Хяккянен. Поделиться

В ЕС признают проблемы с поставкой боеприпасов для Украины

Недавно власти Европейской комиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.

С таким заявлением выступил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на фоне опасений, что Брюссель не сможет отправить запланированный миллион боеприпасов в Украину до марта.

Министры обороны (Евросоюза – ред.) должны очень решительно попросить свои оборонные компании предоставить приоритет Украине, по крайней мере, на следующие несколько месяцев, – подчеркнул он, обратив внимание на то, что "по оценкам, страны-члены не заключают достаточного количества контрактов". Поделиться

Как уже упоминалось ранее, правительства стран ЕС публично пообещали до конца марта 2024 года отправить Украине один миллион боеприпасов, чтобы ВСУ имели возможность эффективно вести войну против РФ.

Однако впоследствии стали раздаваться опасения относительно того, что Брюссель не сможет выполнить свое обещание.