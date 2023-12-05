Фінляндія має намір суттєво збільшити виробництво артилерійських боєприпасів для України уже в найближчому майбутньому.

Фінляндія буде продовжувати допомагати ЗСУ з боєприпасами

З такою заявою виступив очільник Міністерства оборони Антті Хяккянен.

Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро, – повідомив він. Поширити

Антті Хяккянен також озвучив припущення, що рішення про старт виробництва, цілком можливо, встигнуть ухвалити до 25 грудня.

За словами фінського міністра, станом на сьогодні уже оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів.

Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів, – підсумував Антті Хяккянен. Поширити

У ЄС визнають проблеми з постачанням боєприпасів для України

Нещодавно влада Європейської комісії закликала країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України.

З такою заявою виступив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон на тлі побоювань, що Брюссель не зможе відправити запланований мільйон боєприпасів в Україну до березня.

Міністри оборони (Євросоюзу - ред.) повинні дуже рішуче попросити свої оборонні компанії надати пріоритет Україні, принаймні на наступні кілька місяців, – наголосив він, звернувши увагу на те, що "за оцінками, країни-члени не укладають достатньої кількості контрактів". Поширити

Як уже згадувалося раніше, уряди країн ЄС публічно пообіцяли до кінця березня 2024 року надіслати Україні один мільйон боєприпасів, щоб ЗСУ мали можливість ефективно вести війну проти РФ.

Проте згодом почали лунати побоювання щодо того, що Брюссель не зможе виконати свою обіцянку.