Финляндия полностью закрывает КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии решило закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, из которых в настоящее время оставался действующим только КПП "Райя-Йоосеппи" в Лапландии.

Граница Финляндии с РФ – на замке

Финляндия решила временно закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией. Решение вступит в силу в полночь с 29 на 30 ноября и будет действовать до 13 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо изданию Helsingin Sanomat.

Орпо объявил, что правительство решило закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, из которых в настоящее время оставалось действующим только КПП "Райя-Йоосеппи" в Лапландии.

Подать заявки на убежище можно будет только в портах и аэропорту.

В то же время решение не коснется грузовых железнодорожных перевозок между Россией и Финляндией.

Премьер акцентировал, что причиной решения стала попытка России оказать влияние на Финляндию, и для Хельсинки это неприемлемо.

В понедельник на КПП "Райя-Йоосеппи" подали заявки об убежище лишь несколько мигрантов, во вторник – ни одного. Однако, по словам Петтери Орппо, Хельсинки в решении руководствовалось не цифрами, а общей оценкой ситуации.

Финляндия закрывает КПП на границе с РФ

С середины ноября на КПП между Россией и Финляндией стало приходить значительно больше людей без документов, дающих им право въезда на территорию ЕС. Ранее российские пограничники не упускали таких путешественников на выезд.

Для борьбы с этим явлением Финляндия начала закрывать свои КПП на границе с Россией, до этого времени действующим остался только один – в Лапландии. С минувшей субботы закрыты для движения транспорта КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в общении со СМИ прямо указал на причастность Москвы к появлению все большего количества искателей убежища на границе Финляндии.