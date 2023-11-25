Финляндия готовит неприятный сюрприз для людей из окружения Путина

Как удалось узнать журналистам, власти Финляндии намерены ускорить процедуру конфискации арены "Хельсинки" на 15 500 зрителей, владельцами которой являются путинские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.
Путинские олигархи могут остаться без своей арены в Хельсинки
Финляндия настаивает на том, чтобы Тимченко и Ротенберг добровольно продали контрольный пакет акций собственности на арену "Хельсинки".
Если этого не произойдет, правительство страны намерено начать процедуру конфискации акций.
Как удалось узнать изданию Ilta-Sanomat, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, ранее попавшие под санкционный удар ЕС, владеют частью арены через компанию Arena Events Oy.
Что важно понимать, арена закрыта с конца февраля 2022 года. Власти Хельсинки теряют более 100 миллионов евро в год, ведь не могут ею пользоваться на фоне вторжения РФ в Украину.
С какими препятствиями может столкнуться Финляндия
Журналисты обращают внимание на то, что решающее значение в этом вопросе будет иметь декабрь, когда официальный Брюссель должен принять решение о 12-м пакете санкций против России.
Не стоит также игнорировать тот факт, что процедуру могут оспорить в парламенте Финляндии, а значит - затянуть ее еще на несколько месяцев.
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