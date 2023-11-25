Финляндия готовит неприятный сюрприз для людей из окружения Путина
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия готовит неприятный сюрприз для людей из окружения Путина

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Как удалось узнать журналистам, власти Финляндии намерены ускорить процедуру конфискации арены "Хельсинки" на 15 500 зрителей, владельцами которой являются путинские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

Путинские олигархи могут остаться без своей арены в Хельсинки

Финляндия настаивает на том, чтобы Тимченко и Ротенберг добровольно продали контрольный пакет акций собственности на арену "Хельсинки".

Если этого не произойдет, правительство страны намерено начать процедуру конфискации акций.

Как удалось узнать изданию Ilta-Sanomat, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, ранее попавшие под санкционный удар ЕС, владеют частью арены через компанию Arena Events Oy.

Самой вероятной датой начала (конфискации – ред.) является январь-февраль 2024 года. Больше не будет никаких задержек. В интересах всех вернуть арену к эксплуатации тем или иным способом, – заявил инсайдер журналистов в МИД Финляндии.

Что важно понимать, арена закрыта с конца февраля 2022 года. Власти Хельсинки теряют более 100 миллионов евро в год, ведь не могут ею пользоваться на фоне вторжения РФ в Украину.

С какими препятствиями может столкнуться Финляндия

Журналисты обращают внимание на то, что решающее значение в этом вопросе будет иметь декабрь, когда официальный Брюссель должен принять решение о 12-м пакете санкций против России.

Дело в том, что процедура исключений для сделок, связанных с активами подсанкционных лиц, прошла 31 мая. И если в новых санкциях ЕС ее не продлят, Хельсинки не сможет оперативно конфисковать арену у россолигархов – как минимум пол года.

Не стоит также игнорировать тот факт, что процедуру могут оспорить в парламенте Финляндии, а значит - затянуть ее еще на несколько месяцев.

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