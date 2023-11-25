Фінляндія готує неприємний сюрприз для людей з оточення Путіна

Як вдалося дізнатися журналістам, влада Фінляндії має намір прискорити процедуру конфіскації арени "Гельсінкі" на 15 500 глядачів, власниками якої є путінські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг.
Путінські олігархи можуть втрати свою арену в Гельсінкі
Фінляндія наполягає на тому, щоб Тимченко й Ротенберг добровільно продали контрольний пакет акцій власності на арену "Гельсінкі".
Якщо цього не станеться, то уряд країни має намір розпочати процедуру конфіскації акцій.
Як вдалося дізнатися виданню Ilta-Sanomat, Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які раніше уже потрапили під санкційний удар ЄС, володіють частиною арени через компанію Arena Events Oy.
Що важливо розуміти, арена закрита з кінця лютого 2022 року. Влада Гельсінкі втрачає понад 100 мільйонів євро на рік, адже не може нею користуватися на тлі вторгнення РФ в Україну.
З якими перешкодами може зіткнутися Фінляндія
Журналісти звертають увагу на те, що вирішальне значення у цьому питанні буде мати грудень, коли офіційний Брюссель повинен ухвалити рішення щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.
Не варто також ігнорувати той факт, що процедуру можуть оскаржити в парламенті Фінляндії, а отже, затягнути її ще на декілька місяців.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-