Фінляндія готує неприємний сюрприз для людей з оточення Путіна
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Фінляндія готує неприємний сюрприз для людей з оточення Путіна

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися журналістам, влада Фінляндії має намір прискорити процедуру конфіскації арени "Гельсінкі" на 15 500 глядачів, власниками якої є путінські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг.

Путінські олігархи можуть втрати свою арену в Гельсінкі

Фінляндія наполягає на тому, щоб Тимченко й Ротенберг добровільно продали контрольний пакет акцій власності на арену "Гельсінкі".

Якщо цього не станеться, то уряд країни має намір розпочати процедуру конфіскації акцій.

Як вдалося дізнатися виданню Ilta-Sanomat, Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які раніше уже потрапили під санкційний удар ЄС, володіють частиною арени через компанію Arena Events Oy.

Найімовірнішою датою початку (конфіскації - ред.) є січень-лютий 2024 року. Більше не буде ніяких затримок. В інтересах усіх повернути арену до експлуатації в той чи інший спосіб, – заявив інсайдер журналістів в МЗС Фінляндії.

Що важливо розуміти, арена закрита з кінця лютого 2022 року. Влада Гельсінкі втрачає понад 100 мільйонів євро на рік, адже не може нею користуватися на тлі вторгнення РФ в Україну.

З якими перешкодами може зіткнутися Фінляндія

Журналісти звертають увагу на те, що вирішальне значення у цьому питанні буде мати грудень, коли офіційний Брюссель повинен ухвалити рішення щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

Річ у тім, що процедура виключень для операцій, пов’язаних із активами підсанкційних осіб, сплила 31 травня. І якщо в нових санкціях ЄС її не продовжать, Гельсінкі не зможе оперативно конфіскувати арену в росолігархів – щонайменше пів року.

Не варто також ігнорувати той факт, що процедуру можуть оскаржити в парламенті Фінляндії, а отже, затягнути її ще на декілька місяців.

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