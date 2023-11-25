Планирует ли Финляндия переговоры с РФ по ситуации на границе — ответ премьера

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его правительство не намерено вести переговоры с РФ по ситуации на границе, где Хельсинки закрыл пункты пропуска в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.

Финляндия не планирует переговоры с РФ по ситуации на границе

По его словам, Финляндия также не намерена способствовать таким переговорам, и эта ситуация не изменится, пока не закончится захватническая война России против Украины.

Мы готовы обсуждать на дипломатическом уровне. Из РФ нет никаких политических дискуссий с тех пор, как РФ вторглась в Украину, – отметил Орпо. Поделиться

Что известно о росте риска войны между Россией и НАТО

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на интервью начальника логистического командования НАТО JSEC, генерал-лейтенанта Александра Солфранка, НАТО предупредило страны-члены, что из-за чрезмерных бюрократических проволочек передвижения войск Альянса по территории европейских стран может встретить препятствия в случае конфликта с Россией.

У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны, – подчеркнул Солфранк. Поделиться

Объединенное командование НАТО по поддержке и обеспечению (JSEC) в южногерманском городе Ульм начало свою работу в 2021 году.

Его задачей является координация быстрого передвижения войск и танков по континенту, а также логистическая подготовка, например хранение боеприпасов на восточном фланге Альянса.

В результате вторжения России в Украину в 2014 году создание ОБСЕ стало отражением оценки того, что НАТО после десятилетий разрядки после холодной войны вновь должна быть готова к войне в Европе, которая может вспыхнуть в любой момент.

Огромное пространство и тот факт, что не все войска базируются на передовой – все это означает, что Альянс должен быстро перебрасывать войска с их баз в нужное место на восточном фланге, - подчеркнул Солфранк. Поделиться

Он отметил, что на пике развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная российская армия производила до 50 тыс. артиллерийских обстрелов в сутки.

Поэтому мы должны создать склады – для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии, - отмечает военнослужащий НАТО. Поделиться

Он подчеркнул, что Альянсу придется столкнуться с различными национальными правилами, начиная от предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой болезней.

У нас есть избыток правил, но единственное, чего нам не хватает – это время. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение – это битва за логистику, – предупреждает со своей стороны глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Поделиться

По словам Солфранка, на территории ЕС должен действовать так называемый "военный Шенген" для оперативного передвижения военных и техники.

Он отметил, что НАТО не должно побуждать Россию к просчетам, создавая впечатление, что Москва может иметь шанс на победу из-за неготовности Альянса.