Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его правительство не намерено вести переговоры с РФ по ситуации на границе, где Хельсинки закрыл пункты пропуска в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.
Финляндия не планирует переговоры с РФ по ситуации на границе
По его словам, Финляндия также не намерена способствовать таким переговорам, и эта ситуация не изменится, пока не закончится захватническая война России против Украины.
Что известно о росте риска войны между Россией и НАТО
Как отмечают журналисты издания со ссылкой на интервью начальника логистического командования НАТО JSEC, генерал-лейтенанта Александра Солфранка, НАТО предупредило страны-члены, что из-за чрезмерных бюрократических проволочек передвижения войск Альянса по территории европейских стран может встретить препятствия в случае конфликта с Россией.
Объединенное командование НАТО по поддержке и обеспечению (JSEC) в южногерманском городе Ульм начало свою работу в 2021 году.
Его задачей является координация быстрого передвижения войск и танков по континенту, а также логистическая подготовка, например хранение боеприпасов на восточном фланге Альянса.
В результате вторжения России в Украину в 2014 году создание ОБСЕ стало отражением оценки того, что НАТО после десятилетий разрядки после холодной войны вновь должна быть готова к войне в Европе, которая может вспыхнуть в любой момент.
Он отметил, что на пике развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная российская армия производила до 50 тыс. артиллерийских обстрелов в сутки.
Он подчеркнул, что Альянсу придется столкнуться с различными национальными правилами, начиная от предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой болезней.
По словам Солфранка, на территории ЕС должен действовать так называемый "военный Шенген" для оперативного передвижения военных и техники.
Он отметил, что НАТО не должно побуждать Россию к просчетам, создавая впечатление, что Москва может иметь шанс на победу из-за неготовности Альянса.
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