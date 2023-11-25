Чи планує Фінляндія переговори з РФ щодо ситуації на кордоні — відповідь прем'єра

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його уряд не має наміру вести переговори з РФ щодо ситуації на кордоні, де Гельсінкі закрив пункти пропуску у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Фінляндія не планує переговори з РФ щодо ситуації на кордоні

За його словами, Фінляндія також не має наміру сприяти таким переговорам, і ця ситуація не зміниться, поки не закінчиться загарбницька війна Росії проти України.

Ми готові обговорювати на дипломатичному рівні. З РФ немає жодних політичних дискусій відтоді, як РФ вторглася в Україну, – зазначив Орпо. Поширити

Що відомо про зростання ризику війни між Росією та НАТО

Як зазначають журналісти видання із посиланням на інтерв’ю начальника логістичного командування НАТО JSEC, генерал-лейтенанта Александра Солфранка, НАТО попередило країни-члени, що через надмірну бюрократичну тяганину пересування військ Альянсу територією європейських країн може зустріти перешкоди у разі конфлікту з Росією.

У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни, - підкреслив Солфранк. Поширити

Об'єднане командування НАТО з підтримки і забезпечення (JSEC) в південнонімецькому місті Ульм розпочало свою роботу в 2021 році.

Його завданням є координація швидкого пересування військ і танків по континенту, а також логістична підготовка, наприклад, зберігання боєприпасів на східному фланзі Альянсу.

Внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2014 році створення ОЗСЄ стало відображенням оцінки того, що НАТО після десятиліть розрядки після холодної війни знову має бути готовим до війни в Європі, яка може спалахнути будь-якої миті.

Величезний простір та той факт, що не всі війська базуються на передовій, – все це означає, що Альянс повинен швидко перекидати війська з їхніх баз до потрібного місця на східному фланзі, - підкреслив Солфранк. Поширити

Він зазначив, що на піку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна російська армія робила до 50 тис артилерійських обстрілів на добу.

Тому ми повинні створити склади – для боєприпасів, пального, запчастин і провізії, - зазначає військовопосадовець НАТО. Поширити

Він підкреслив, що Альянсу доведеться зіткнутись із різноманітними національними правилами, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправлення боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв і профілактикою хвороб.

У нас є надлишок правил, але єдине, чого нам бракує, – це часу. Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження – це битва за логістику, - попереджає зі свого боку голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Поширити

За словами Солфранка, на території ЄС мав би діяти так званий "військовий Шенген" для оперативного пересування військових та техніки.

Він зазначив, що НАТО не повинне спонукати Росію до прорахунків, створюючи враження, що Москва може мати шанс на перемогу через неготовність Альянсу.