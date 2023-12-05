Финляндия планирует стать одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины

В Финляндии планируется запустить масштабное производство боеприпасов для обеспечения нужд украинских военных на фронте в развязанной Кремлем преступной войне.

Что известно о намерениях Финляндии наладить поставки боеприпасов Украине

По словам главы Минобороны Финляндии Антти Хаккянена, окончательное решение о начале производства боеприпасов для Украины должно быть принято в ближайшие недели.

В интервью изданию Iltalehte Хаккянен отметил, что Финляндия намерена увеличить производство боеприпасов большого калибра для удовлетворения потребностей украинских военных.

Глава Минобороны Финляндии пообещал, что решение будет принято еще до Рождества, что станет настоящим подарком для Украины.

Что известно стремление Финляндии поддержать Украину

Цель – поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время, мы продолжаем повышать готовность Финляндии и скандинавского региона по производству боеприпасов, - подчеркнул Хаккянен. Поделиться

Он добавил, что правительство Финляндии обратилось к руководству НАТО и ЕС с призывом увеличить объемы поставок вооружений Украине.

Вооружение Украины – для нас критический вопрос. Главный приоритет нашего влияния ЕС и НАТО состоит в том, чтобы подтолкнуть более крупные страны, особенно в Европе, увеличить производство боеприпасов, подчеркнул глава Минобороны Финляндии. Поделиться

Он добавил, что Финляндия также хочет стать крупным поставщиком боеприпасов для Украины – непропорционально большим, если сравнивать количество населения.

Свои стремления финское правительство объясняет просто – это сдерживает Россию, имеющую протяженную общую границу с Финляндией.