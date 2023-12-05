Фінляндія планує стати одним з ключових постачальників боєприпасів Україні

У Фінляндії планують запустити масштабне виробництво боєприпасів для забезпечення потреб українських військових на фронті у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Що відомо про наміри Фінляндії налагодити поставки боєприпасів Україні

За словами глави Міноборони Фінляндії Антті Хаккянена, остаточне рішення щодо початку виробництва боєприпасів для України має бути ухвалене протягом найближчих тижнів.

В інтерв’ю виданню Iltalehte, Хаккянен зазначив, що Фінляндія має намір збільшити виробництво боєприпасів великого калібру для задовільнення потреб українських військових.

Глава Міноборони Фінляндії пообіцяв, що рішення буде ухвалено ще до Різдва, що стане справжнім подарунком для України.

Що відомо прагнення Фінляндії підтримати Україну

Мета – підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми продовжуємо підвищувати готовність Фінляндії та скандинавського регіону щодо виробництва боєприпасів, - підкреслив Хаккянен. Поширити

Він додав, що уряд Фінляндії звернувся до керівництва НАТО і ЄС із закликом збільшити обсяги поставок озброєнь Україні.

Озброєння України – для нас критичне питання. Головний пріоритет нашого впливу ЄС і НАТО полягає в тому, щоб підштовхнути більші країни, особливо в Європі, збільшити виробництво боєприпасів, - наголосив глава Міноборони Фінляндії. Поширити

Він додав, що Фінляндія також хоче стати великим постачальником боєприпасів для України – непропорційно великим, якщо порівнювати кількість населення.

Свої прагнення фінський уряд пояснює просто – це стримує Росію, яка має протяжний спільний кордон з Фінляндією