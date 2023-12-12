Допомога Україні. Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів

Загальний обсяг інвестицій Міноборони Фінляндії та промисловості становитиме близько 120 млн євро. Це дозволить збільшити виробничі потужності більш ніж удвічі в порівнянні з нинішнім рівнем.

Фінляндія ухвалила рішення про збільшення виробництва боєприпасів

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен 12 грудня підписав документ про збільшення потужностей місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба фінського Міноборони.

Відомство зобов’язалось інвестувати близько 24 млн євро у збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів та отримати довгострокові замовлення від фінської промисловості, що дасть змогу галузі інвестувати самотужки.

Крім того, фінська промисловість зможе звернутися до ЄС по підтримку в межах фінансового пакету Регламенту про підтримку виробництва боєприпасів, відомого як ASAP (Акт на підтримку виробництва боєприпасів).

Загальний обсяг інвестицій Міноборони Фінляндії та промисловості становитиме близько 120 млн євро. Це дозволить збільшити виробничі потужності більш ніж удвічі в порівнянні з нинішнім рівнем.

Нинішнє рішення значно збільшить потужності з виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що уможливить довгострокову підтримку України до 2030-х років. Збільшення виробництва є значним у європейському масштабі, а також посилить обороноздатність Фінляндії, – заявив Хякканен. Поширити

У Міноборони Фінляндії підкреслюють, що виробництво боєприпасів у країні вже збільшилося в кілька разів в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, з початку війни в Україні Міністерство оборони розмістило довгострокові замовлення на важкі боєприпаси у вітчизняній промисловості. Це дозволило вітчизняній промисловості найняти додатковий персонал і збільшити обсяги виробництва боєприпасів на існуючих потужностях, – додав очільник відомства. Поширити

Попит на артилерійські снаряди, зокрема калібру 155 мм, різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. США та їхні союзники вже надіслали Києву понад два мільйони таких снарядів. Зараз західні держави прагнуть збільшити виробництво артилерійських снарядів, щоб поповнити свої запаси та забезпечити ними Україну.

За даними Reuters, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.

Що відомо про наміри Фінляндії налагодити поставки боєприпасів Україні

За словами глави Міноборони Фінляндії Антті Хаккянена, остаточне рішення щодо початку виробництва боєприпасів для України має бути ухвалене протягом найближчих тижнів.

В інтерв’ю виданню Iltalehte, Хаккянен зазначив, що Фінляндія має намір збільшити виробництво боєприпасів великого калібру для задовільнення потреб українських військових.

Глава Міноборони Фінляндії пообіцяв, що рішення буде ухвалено ще до Різдва, що стане справжнім подарунком для України.