Дефицит в энергосистеме Украины. Аварийная помощь идет от Румынии и Польши

Украина из-за дефицита вынуждена 9 декабря привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.
Украинская энергосистема имеет дефицит
Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.
Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.
Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.
В течение суток один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов оккупантов.
Ситуация усложняет большое потребление в выходной день. Потому украинцев просят быть экономными.
Ситуация со светом в Украине
Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.
Как отметили энергетики, теплоснабжение потребителей не прекращалось, но возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций.
Также отмечается, что солнечная погода способствует производству большего объема электроэнергии по солнечным электростанциям. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.
В Украине уже три дня зафиксируют рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-