Дефицит в энергосистеме Украины. Аварийная помощь идет от Румынии и Польши

Украина из-за дефицита вынуждена 9 декабря привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.

Украинская энергосистема имеет дефицит

Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.

Эта экстренная мера применена для компенсации дефицита электроэнергии в энергосистеме. Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей, – говорится в сообщении. Поделиться

В течение суток один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один – в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов оккупантов.

Ситуация усложняет большое потребление в выходной день. Потому украинцев просят быть экономными.

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Ночью 30 ноября артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования, говорится в сообщении. Поделиться

Как отметили энергетики, теплоснабжение потребителей не прекращалось, но возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей, – сообщили в "Укрэнерго". Поделиться

Также отмечается, что солнечная погода способствует производству большего объема электроэнергии по солнечным электростанциям. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

В Украине уже три дня зафиксируют рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.