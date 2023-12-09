Дефіцит в енергосистемі України. Аварійна допомога йде від Румунії та Польщі

Україна через дефіцит змушена 9 грудня залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.
Українська енергосистема має дефіцит
Дефіцит в енергосистемі України зафіксували 9 грудня. Аварійну допомогу третій день поспіль беруть у сусідніх країнах.
Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.
Україна через дефіцит змушена залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.
Протягом доби один енергоблок на ТЕС вийшов в аварійний ремонт, ще один – в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів окупантів.
Ситуація ускладнює велике споживання у вихідний день. Тому українців просять бути економними.
Ситуація зі світлом в Україні
Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.
Як зазначили енергетики, теплопостачання споживачів не припинялось, але можливості для електропостачання обмежені. В роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.
Також зазначається, що сонячна погода сприяє виробництву більшого обсягу електроенергії сонячними електростанціями. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень також не вводилися та не прогнозуються.
В Україні вже три дні поспіль зафіксують рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.
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