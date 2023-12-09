Дефіцит в енергосистемі України. Аварійна допомога йде від Румунії та Польщі

Україна через дефіцит змушена 9 грудня залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

Українська енергосистема має дефіцит

Дефіцит в енергосистемі України зафіксували 9 грудня. Аварійну допомогу третій день поспіль беруть у сусідніх країнах.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

Україна через дефіцит змушена залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

Цей екстрений захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей, – йдеться у повідомленні. Поширити

Протягом доби один енергоблок на ТЕС вийшов в аварійний ремонт, ще один – в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів окупантів.

Ситуація ускладнює велике споживання у вихідний день. Тому українців просять бути економними.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Вночі 30 листопада артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання, – йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначили енергетики, теплопостачання споживачів не припинялось, але можливості для електропостачання обмежені. В роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів, - повідомили в "Укренерго". Поширити

Також зазначається, що сонячна погода сприяє виробництву більшого обсягу електроенергії сонячними електростанціями. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень також не вводилися та не прогнозуються.

В Україні вже три дні поспіль зафіксують рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.