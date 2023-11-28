Українська енергосистема повністю синхронізована з європейською мережею операторів

Окрім постійної синхронізації, ENTSO-E вирішив збільшити ліміт потужності для торгівлі електроенергією з континентальної Європи в Україну та Молдову до 1700 МВт, що на 500 МВт перевищує попередній ліміт.

Українська енергосистема синхронізована з європейською

Європейська мережа операторів ENTSO-E 28 листопада ухвалила рішення про переведення України в режим постійної синхронізації з європейською енергосистемою.

Про це повідомляється у пресрелізі ENTSO-E.

"Укренерго", український системний оператор, досягнув відповідності ключовим технічним вимогам, необхідним для забезпечення постійного з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України, – йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім постійної синхронізації, ENTSO-E вирішив збільшити ліміт потужності для торгівлі електроенергією з континентальної Європи в Україну та Молдову до 1700 МВт, що на 500 МВт перевищує попередній ліміт.

Як нагадали в ENTSO-E, синхронізація з "Укренерго" розпочалась у 2017 році з підписання угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем. У березні 2022-го відбулася аварійна синхронізація як знак солідарності Європи з Україною.

Сьогоднішнє повідомлення сигналізує про повне виконання умов, передбачених угодою, – підсумовують в ENTSO-E. Поширити

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E налічує 39 операторів із 35 країн, які відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої об'єднаної електричної мережі у світі.

Укренерго стикнулося з новою проблемою через зміну погоди

За словами очільника правління компанії Володимира Кудрицького, компанія вимушено ухвалила рішення про залучення аварійної допомоги від країн-сусідів.

Ми взяли впродовж трьох вечірніх годин, коли споживання найбільше, аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії. І це допомогло нам сьогодні збалансувати нашу енергосистему, – пояснив він. Поширити

Володимир Кудрицький також звернув увагу на те, що протягом наступних декількох днів в нашій країні пануватиме морозна погода, саме тому цілком можливим дефіцит в енергосистемі.

Окрім того, він повідомив, що енергосистема ще має резерви для збільшення обсягів генерації, проте ситуацію погіршило те, що нещодавно ситуативно вийшло в аварійний ремонт кілька енергоблоків.

Голова правління компанії плекає надію на те, що їхню роботу вдасться відновити. Також він розраховує на вихід із планових ремонтів ще частини енергоблоків електростанцій.