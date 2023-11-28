Украинская энергосистема полностью синхронизирована с европейской сетью операторов

Кроме постоянной синхронизации, ENTSO-E решил увеличить предел мощности для торговли электроэнергией из континентальной Европы в Украину и Молдову до 1700 МВт, что на 500 МВт превышает предыдущий предел.
Украинская энергосистема синхронизирована с европейской
Европейская сеть операторов ENTSO-E 28 ноября приняла решение о переводе Украины в режим постоянной синхронизации с европейской энергосистемой.
Об этом сообщается в пресс-релизе ENTSO-E.
Кроме постоянной синхронизации, ENTSO-E решил увеличить предел мощности для торговли электроэнергией из континентальной Европы в Украину и Молдову до 1700 МВт, что на 500 МВт превышает предыдущий предел.
Как напомнили в ENTSO-E, синхронизация с “Укрэнерго” началась в 2017 году с подписания соглашения об условиях будущего объединения энергосистем. В марте 2022 года произошла аварийная синхронизация как знак солидарности Европы с Украиной.
Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E насчитывает 39 операторов из 35 стран, отвечающих за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей объединенной электрической сети в мире.
“Укрэнерго” столкнулось с новой проблемой из-за смены погоды
По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, компания вынужденно приняла решение о привлечении аварийной помощи от стран-соседей.
Владимир Кудрицкий также обратил внимание на то, что в течение следующих нескольких дней в нашей стране будет царить морозная погода, поэтому вполне возможным дефицит в энергосистеме.
Кроме того, он сообщил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако ситуацию ухудшило то, что недавно ситуативно вышло в аварийный ремонт несколько энергоблоков.
Глава правления компании питает надежду на то, что их работу удастся возобновить. Также он рассчитывает на выход из плановых ремонтов части энергоблоков электростанций.
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