Украинская энергосистема полностью синхронизирована с европейской сетью операторов

Кроме постоянной синхронизации, ENTSO-E решил увеличить предел мощности для торговли электроэнергией из континентальной Европы в Украину и Молдову до 1700 МВт, что на 500 МВт превышает предыдущий предел.

Украинская энергосистема синхронизирована с европейской

Европейская сеть операторов ENTSO-E 28 ноября приняла решение о переводе Украины в режим постоянной синхронизации с европейской энергосистемой.

Об этом сообщается в пресс-релизе ENTSO-E.

"Укрэнерго", украинский системный оператор, достиг соответствия ключевым техническим требованиям, необходимым для обеспечения постоянного соединения между энергосистемами континентальной Европы и Украины, – говорится в сообщении. Поделиться

Кроме постоянной синхронизации, ENTSO-E решил увеличить предел мощности для торговли электроэнергией из континентальной Европы в Украину и Молдову до 1700 МВт, что на 500 МВт превышает предыдущий предел.

Как напомнили в ENTSO-E, синхронизация с “Укрэнерго” началась в 2017 году с подписания соглашения об условиях будущего объединения энергосистем. В марте 2022 года произошла аварийная синхронизация как знак солидарности Европы с Украиной.

Сегодняшнее сообщение сигнализирует о полном выполнении условий, предусмотренных соглашением, – заключают в ENTSO-E. Поделиться

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E насчитывает 39 операторов из 35 стран, отвечающих за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей объединенной электрической сети в мире.

“Укрэнерго” столкнулось с новой проблемой из-за смены погоды

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, компания вынужденно приняла решение о привлечении аварийной помощи от стран-соседей.

Мы взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление больше всего, аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему, – объяснил он. Поделиться

Владимир Кудрицкий также обратил внимание на то, что в течение следующих нескольких дней в нашей стране будет царить морозная погода, поэтому вполне возможным дефицит в энергосистеме.

Кроме того, он сообщил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако ситуацию ухудшило то, что недавно ситуативно вышло в аварийный ремонт несколько энергоблоков.

Глава правления компании питает надежду на то, что их работу удастся возобновить. Также он рассчитывает на выход из плановых ремонтов части энергоблоков электростанций.