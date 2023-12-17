В Сенате США оценили шансы одобрения пакета помощи Украине в этом году

По словам представителей Сената США, до принятия соглашения об изменениях в миграционную политику в обмен на одобрение пакета помощи Украине и Израилю еще далеко.

Что известно о шансах на одобрение в этом году запроса на финансирование военной помощи.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате неоднократно заявляли, что будут голосовать за выделение помощи только в том случае, если она будет совмещаться с усиленным контролем на границе США и Мексики.

Однако сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат Конгресса США еще далек от соглашения по усилению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине ранее в 2024 году.

По его словам, речь о достижении близости к подписанию этого соглашения даже не идет.

В то же время, он отметил, что согласование пакета помощи, вероятно, перейдет на следующий год.

Что известно о действиях Украины при отсутствии западной финансовой помощи

По словам советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, Киев имеет запасной план в случае отсутствия одобрения решения о финансировании дальнейшей военной помощи со стороны США.

Если поддержка не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов, – пояснил Устенко. Поделиться

По его словам, дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно составит 40 млрд долларов. Поэтому для Украины очень важна систематичность траншей помощи от союзников.

При этом, по прогнозам Устенко, Украина может выручить 10 миллионов долларов из замороженных российских активов первым траншем. Эти средства сразу будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

В то же время, советник президента Украины выразил надежду на предоставление финансовой помощи со стороны Европейского Союза до 25 декабря.