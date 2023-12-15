Победа Украины в войне полностью зависит от поддержки США и ЕС — CNN

Западные аналитики предупреждают, что при отсутствии помощи со стороны США и ЕС Украина может вполне реально потерпеть поражение в преступной войне, развязанной Кремлем.

Что известно о ключевом влиянии военной помощи Запада на победу Украины

С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они наверняка терпят неудачу, - отметил журналистам один из чиновников Пентагона. Поделиться

По словам европейского дипломата, без дальнейшей поддержки со стороны США невозможно представить себе освобождение украинскими военными оккупированных Россией территорий.

В материале издания отмечается, что западные чиновники опасаются, что потеря или задержка помощи Украине со стороны США может повлиять на военную помощь со стороны других партнеров.

Ранее Венгрия заблокировала дальнейшую помощь Украине от Европейского Союза, и многие опасаются, что если США не смогут продолжать оказывать поддержку, европейские страны последуют за ними.

Сейчас западные спецслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Один высокопоставленный военный чиновник США подсчитал, что это может занять несколько месяцев, при худшем сценарии, когда к лету произойдет серьезная неудача или даже поражение, говорится в материале. Поделиться

Журналисты со ссылкой на официальных лиц в Украине и США отметили, что украинские военные уже вынуждены ограничивать использование боеприпасов, поскольку преступная армия РФ открывает ответный огонь с интенсивностью, которая в 5-7 раз превышает способность украинских военных.

Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил журналистам, что украинские командиры считают, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным жертвам среди военных.

Что известно о последствиях при отсутствии помощи Украине со стороны США

По оценкам западных чиновников, без дополнительной военной помощи со стороны США Украина сначала исчерпает запасы дальнобойных ракет, затем ракеты ПВО, артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, вроде "Джавелин" и "Стингер".

Каждая категория боеприпасов имеет решающее значение для обороны Украины.

Ракеты большой дальности сыграли центральную роль в успехе Украины в оттеснении российского Черноморского флота открыть транспортный коридор для зерна и других грузов.

Ракеты ПВО оказались особенно важными в последние недели, поскольку этой зимой Россия расширила свои атаки на гражданскую инфраструктуру.

Ракеты меньшей дальности позволили украинским силам защищаться от российских танков и самолетов, численность которых значительно превосходит их собственные.